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شاهد: الرعب يسيطر على ركاب طائرة إماراتية أوشكت على التحطم

5/5/2016

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات المخيفة عاشها ركاب طائرة تابعة لخطوط "الاتحاد للطيران" الإماراتية قبيل هبوطها في مطار العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث واجهت مطبات هوائية شديدة نتج عنها إصابة 31 راكبا وأفراد الطاقم بجروح.

وأظهر الشريط الذي نشره موقع "الدايلي ميل" البريطاني، الركاب وهم يرفعون أيديهم للدعاء، وحناجرهم تلهج بالتكبير، قبل 45 دقيقة من هبوط الطائرة في مطار سوكارنو هاتا الدولي.

وتناقلت وسائل الإعلام الدولية صور الدمار الذي طال الطائرة من الداخل، حيث أظهرت الصور المواد الغذائية متناثرة على الأرض، وشقوقا في سقف الطائرة.

ونقل موقع "أوكيزون" الأندونيسي عن ركاب الطائرة قولهم إن "أقنعة الأوكسجين انخفضت جراء الاضطرابات، وبدأت الطائرة تهتز فجأة وبسرعة، فيما علَت أصوات التكبير".

وتعليقا على الحادث، قالت شركة الطيران المختصة، الخميس، إن الرحلة "EY474"، التي غادرت العاصمة الإماراتية "واجهت اضطرابا شديدا وغير متوقع قبل 45 دقيقة من وصولها إلى مطار سوكارنو هاتا الدولي"، مشيرة إلى أن "طائرة إيرباص A330-200 هبطت بأمان ولكن تسعة ركاب وأحد أفراد الطاقم نقلوا إلى مستشفى محلي لعلاج إصاباتهم".

وأشارت إلى أن ما مجموعه "31 راكبا والطاقم أصيبوا بجروح، 22 منهم حصلوا على إسعافات أولية في عيادة المطار إذ كانت إصاباتهم طفيفة".

 

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