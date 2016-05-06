شاهد: إضراب عام يشل اليونان احتجاجا على تدابير التقشف

توقفت الخدمات في اليونان مع بدء العمال إضرابا عاما لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على تدابير التقشف الجديدة التي يقولون إنها سوف تؤثر على دخولهم كثيرا، في علامة على تزايد الاستياء من الحكومة الائتلافية التي يقودها اليسار.

أعلنت النقابات إضرابا لمدة 48 ساعة ابتداء من اليوم (الجمعة) إضافة إلى إضراب الأحد المعلن عنه سابقا. وسيتم تعليق العديد من الخدمات الحكومية والخاصة، بما في ذلك جمع القمامة والنقل العام والمكاتب البلدية ونشرات الأخبار.

لن تعمل العبارات من وإلى الجزر اليونانية حتى صباح الثلاثاء.

انضم إلى الإضراب الأطباء وأطباء الأسنان والصحفيون، في حين امتنع المحامون عن المثول أمام المحاكم منذ عدة أشهر.

يأتي توقيت الإضراب ليتزامن مع تصويت مساء الأحد على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي اقترحته الحكومة في إطار شروط خطة الإنقاذ الدولي الثالثة لليونان.

يعد التصويت اختبارا لرئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، الذي جاء في البداية إلى السلطة في يناير/ كانون ثان 2015 بناء على وعود بإلغاء تدابير التقشف التي فرضتها الحكومات السابقة كجزء من متطلبات لإصلاح الاقتصاد والتأهل للحصول على قروض الإنقاذ الدولية.