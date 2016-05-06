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رائد صلاح: سنحتفل بعد خروجي من السجن في ساحات المسجد الأقصى

6/5/2016

قال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، إن الحركة ستواصل عملها وتأدية رسالتها حتى بعد قرار حظرها من جانب السلطات الإسرائيلية، لتكون جزءا من مسيرة الشعب الفلسطيني.

وأضاف صلاح خلال مهرجان تضامني معه أقيم في مدينة أم الفحم قبل أن يسلم نفسه للسلطات الإسرائيلية لتنفيذ حكم صدر ضده بالسجن "صدقوني أنا أجلس الآن بينكم وسأعتكف لمدة 9 أشهر في خلوتي مع الله، يقيني يقول لي إن احتفالنا ما بعد الخلوة لن يكون في أم الفحم بل سيكون في ساحات المسجد الأقصى المبارك".

وتابع "بعد يومين سأدخل معتكفي (..) ولكن أؤكد وأقول سأدخل سجني بمشيئة الله لا بمشيئة نتنياهو وقضاته، ولن يطول الزمان حتى أخرج من سجني بمشيئة الله لا بمشيئة نتنياهو وسجانيه. لذلك أقولها، حريتنا ليست أن نخرج بأشخاصنا من السجون بل حريتنا جزء من حرية شعبنا الفلسطيني وحرية القدس والأقصى المبارك. سنبقى في سجن سواء كنا داخل الجدران أو خارج الجدران. سنبقى في سجن حتى ننشد جميعا لحرية دولة فلسطين وعاصمتها القدس المباركة بإذن الله".

المصدر : الجزيرة مباشر
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