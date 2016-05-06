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رئيس وزراء بريطانيا يرفض الاعتذار لترامب

5/5/2016

رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون- ارشيف

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس إنه لن يعتذر لدونالد ترامب بشأن وصفه لاقتراحه فرض حظر على دخول المسلمين للولايات المتحدة بأنه غبي وخاطئ.

وأصبح ترامب عمليا مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأدلى كاميرون بتصريحاته بعد أن تعهد ترامب في ديسمبر/ كانون الأول بحظر دخول كل المسلمين للولايات المتحدة إذا أصبح الرئيس الأمريكي القادم.

وردا على سؤال عما إذا كان سيعتذر الآن لترامب بعد فوزه عمليا بترشيح الحزب قال كاميرون للصحفيين "لم أغير هذا الرأي ولن أغيره. أنا واضح في وصفي للفكرة السياسية التي طرحت بأنها كانت خطأ وستظل خطأ ولذلك أنا واضح جدا حيال هذا الأمر."

لكن كاميرون أشاد بتمكن ترامب من الفوز عمليا بترشيح الحزب بعد التغلب على منافسيه المتبقين تيد كروز وجون كيسك.

وقال كاميرون "نظرا لطبيعة الانتخابات التمهيدية وشراستها وما ينبغي عليك اجتيازه للفوز بها فإن أي شخص يفوز بمثل هذا السباق الاستثنائي ويقود حزبه في الانتخابات العامة يستحق احترامنا."

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