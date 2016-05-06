تطبيق جديد من آبل يدفع للمستخدم مقابل تحسين لياقته البدنية

تطبيق من أبل يدفع للمستخدم مقابل تحسين لياقته البدنية (غيتي)

يحصل مستخدمو تطبيق جديد للهواتف الذكية في بريطانيا على عملات رقمية بحسب عدد الخطوات التي يقطعونها، ويمكن مقايضة هذه العملات بهدايا أو التعامل بها مثل الأموال العادية.

وهذه أحدث مبادرة في اقتصاد اللياقة البدنية الصاعد الذي يتضمن كل أنواع أجهزة المراقبة والتطبيقات التي تقدم مكافآت، بل وتجارب تعرض تخفيض قيمة التأمين للأشخاص الذين يستطيعون أن يبرهنوا أنهم يمارسون الرياضة.

وتهدف (عملات العرق) لتمييز نفسها باستخدام برمجيات معقدة لقياس الحركة والموقع لمنع الغش واستخدام التكنولوجيا المتعلقة بالعملة الافتراضية الإلكترونية (بيتكوين) لإدارة المعاملات.

وقال أوليج فومينكو وهو أحد رواد الأعمال الروس المقيمين في لندن والذين ابتكروا (عملات العرق) إن متاجر للتجزئة وشركات للتأمين الصحي ومسؤولين عن الصحة البدنية بشركات بدأوا يهتمون بالفكرة.

وقال "هذا النشاط بأكمله يهدف إلى تحويل الحركة إلى شيء ذي قيمة. في نهاية المطاف سيكون لعملات العرق سعر صرف مرتبط بالجنيه الاسترليني".

وتقدم (عملات العرق) المتاحة في برنامج أبل ستور للتطبيقات وستتاح قريبا على تطبيق أندرويد، عملة واحدة لكل ألف خطوة. وخلال أسابيع يمكن أن يكون لدى المستخدمين ما يكفي من العملات لاستبدالها بمنتجات للياقة البدنية أو خدمات.