البث الحي
منوعات

تطبيق جديد من آبل يدفع للمستخدم مقابل تحسين لياقته البدنية

6/5/2016

تطبيق من أبل يدفع للمستخدم مقابل تحسين لياقته البدنية (غيتي)

يحصل مستخدمو تطبيق جديد للهواتف الذكية في بريطانيا على عملات رقمية بحسب عدد الخطوات التي يقطعونها، ويمكن مقايضة هذه العملات بهدايا أو التعامل بها مثل الأموال العادية.

 وهذه أحدث مبادرة في اقتصاد اللياقة البدنية الصاعد الذي يتضمن كل أنواع أجهزة المراقبة والتطبيقات التي تقدم مكافآت، بل وتجارب تعرض تخفيض قيمة التأمين للأشخاص الذين يستطيعون أن يبرهنوا أنهم يمارسون الرياضة.

 وتهدف (عملات العرق) لتمييز نفسها باستخدام برمجيات معقدة لقياس الحركة والموقع لمنع الغش واستخدام التكنولوجيا المتعلقة بالعملة الافتراضية الإلكترونية (بيتكوين) لإدارة المعاملات.

وقال أوليج فومينكو وهو أحد رواد الأعمال الروس المقيمين في لندن والذين ابتكروا (عملات العرق) إن متاجر للتجزئة وشركات للتأمين الصحي ومسؤولين عن الصحة البدنية بشركات بدأوا يهتمون بالفكرة.

وقال "هذا النشاط بأكمله يهدف إلى تحويل الحركة إلى شيء ذي قيمة. في نهاية المطاف سيكون لعملات العرق سعر صرف مرتبط بالجنيه الاسترليني".

وتقدم (عملات العرق) المتاحة في برنامج أبل ستور للتطبيقات وستتاح قريبا على تطبيق أندرويد، عملة واحدة لكل ألف خطوة. وخلال أسابيع يمكن أن يكون لدى المستخدمين ما يكفي من العملات لاستبدالها بمنتجات للياقة البدنية أو خدمات.

المزيد من منوعات

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور بسبب كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)
الأكثر قراءة

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

"العواقب ستكون مدمرة".. منظمات تطالب ماكرون بالضغط على السيسي

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون(رويترز)

البرلمان الفرنسي يصادق على قرار أثار احتجاج أذربيجان

دعا القرار الحكومة الفرنسية إلى إعادة تقييم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوربي (رويترز)