تصعيد إسرائيلي في غزة وحماس تتحدث عن وساطات

تصعيد إسرائيلي في غزة/أرشيف

استشهدت مسنة فلسطينية، في غارات شنها الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس على جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية بالقطاع إن "المسنة زينة العمور (55) عاما، توفيت نتيجة إصابتها بشظايا القذائف الإسرائيلية"، مضيفًا أن القتيلة "وصلت المستشفى جثة هامدة".

وتجدد (الخميس) القصف المدفعي الإسرائيلي، على أراضٍ زراعية شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية أكدت في وقت سابق لوكالة الأناضول، أن شابًا يدعى خُزيمة الفرّا، (21 عاما) قد أصيب بشظايا القذائف الإسرائيلية، واصفة حالته بالمتوسطة. كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في وقت سابق، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قد قصفت 4 أهداف تابعة لحركة حماس في جنوبي القطاع.

واندلعت (الأربعاء) اشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين، على الحدود بين إسرائيل وغزة.

من جانبها كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن اتصالات من وساطات عربية وأممية، لتهدئة الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، ووقف التصعيد الإسرائيلي.

وقال خليل الحية، القيادي البارز في حماس، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للحركة، مساء الخميس، إن "هناك اتصالات من وساطات عربية وأممية، شملت مصر وقطر والأمم المتحدة، لتهدئة الأوضاع الميدانية في قطاع غزة".

وأضاف الحية، أن حركته ملتزمة ببنود اتفاقية وقف إطلاق النار مع إسرائيل، محذرًا في الوقت نفسه، من "عدم السماح للجيش الإسرائيلي بخلق وقائع جديدة على الأرض".

وأكد القيادي في حماس أن "أي دخول أو توغل للعدو في قطاع غزة لن تقبله المقاومة".

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من السلطات الإسرائيلية حول جهود بذلتها أطراف عربية أو أممية لوقف التصعيد، في قطاع غزة.

يُذكر أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، كانا قد توصلا في 26 من أغسطس/ آب 2014 إلى هدنة طويلة الأمد بعد حرب استمرت 51 يومًا أسفرت عن استشهاد 2320 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 12 ألفًا آخرين، فضلًا عن تدمير 100 ألف منزل ومنشأة، وتدمير قرابة 5 آلاف منشأة اقتصادية بشكل كلي وجزئي، وفق أرقام رسمية.