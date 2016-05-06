البث الحي
منوعات

تصعيد إسرائيلي في غزة وحماس تتحدث عن وساطات

6/5/2016

تصعيد إسرائيلي في غزة/أرشيف

استشهدت مسنة فلسطينية، في غارات شنها الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس على جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية بالقطاع إن "المسنة زينة العمور (55) عاما، توفيت نتيجة إصابتها بشظايا القذائف الإسرائيلية"، مضيفًا أن القتيلة "وصلت المستشفى جثة هامدة".

وتجدد (الخميس) القصف المدفعي الإسرائيلي، على أراضٍ زراعية شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية أكدت في وقت سابق لوكالة الأناضول، أن شابًا يدعى خُزيمة الفرّا، (21 عاما) قد أصيب بشظايا القذائف الإسرائيلية، واصفة حالته بالمتوسطة. كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في وقت سابق، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قد قصفت 4 أهداف تابعة لحركة حماس في جنوبي القطاع.

واندلعت (الأربعاء) اشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين، على الحدود بين إسرائيل وغزة.

من جانبها كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن اتصالات من وساطات عربية وأممية، لتهدئة الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، ووقف التصعيد الإسرائيلي.

وقال خليل الحية، القيادي البارز في حماس، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للحركة، مساء الخميس، إن "هناك اتصالات من وساطات عربية وأممية، شملت مصر وقطر والأمم المتحدة، لتهدئة الأوضاع الميدانية في قطاع غزة".

وأضاف الحية، أن حركته ملتزمة ببنود اتفاقية وقف إطلاق النار مع إسرائيل، محذرًا في الوقت نفسه، من "عدم السماح للجيش الإسرائيلي بخلق وقائع جديدة على الأرض".

وأكد القيادي في حماس أن "أي دخول أو توغل للعدو في قطاع غزة لن تقبله المقاومة".

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من السلطات الإسرائيلية حول جهود بذلتها أطراف عربية أو أممية لوقف التصعيد، في قطاع غزة.

يُذكر أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، كانا قد توصلا في 26 من أغسطس/ آب 2014 إلى هدنة طويلة الأمد بعد حرب استمرت 51 يومًا أسفرت عن استشهاد 2320 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 12 ألفًا آخرين، فضلًا عن تدمير 100 ألف منزل ومنشأة، وتدمير قرابة 5 آلاف منشأة اقتصادية بشكل كلي وجزئي، وفق أرقام رسمية.

المزيد من منوعات

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور بسبب كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)
الأكثر قراءة

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

"العواقب ستكون مدمرة".. منظمات تطالب ماكرون بالضغط على السيسي

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون(رويترز)

البرلمان الفرنسي يصادق على قرار أثار احتجاج أذربيجان

دعا القرار الحكومة الفرنسية إلى إعادة تقييم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوربي (رويترز)