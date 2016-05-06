الداخلية المصرية تعتزم بناء السجن العاشر منذ الانقلاب

معتقلون في زنزانة بمصر/ أرشيف

قررت السلطات المصرية بناء سجن مركزي جديد في محافظة القليوبية، شمال القاهرة، ليصبح بذلك السجن العاشر الذي يصدر قرار بإنشائه منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

وأوضح الباحث الحقوقي "أحمد مفرح" أن النظام القانوني لمنظومة السجون في مصر يميل إلى فتح المجال للسلطات التنفيذية، لا سيما وزير الداخلية، لإصدار قرارات بإنشاء سجون لا تخضع لرقابة قضائية أو قانونية.

وأضاف أن هذا الأمر أدى لخروج العديد من مقار الاحتجاز في البلاد خارج إطار الرقابة القضائية.

وتواجه السلطات المصرية انتقادات من جهات حقوقية للتوسع في بناء السجون على حساب الحقوق والحريات.