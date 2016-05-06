الأمم المتحدة تطالب بتحقيق فوري في مقتل 30 سورياً بإدلب

طالبت الأمم المتحدة بتحقيق فوري بعد مقتل أكثر من 30 مدنياً وسقوط عشرات الجرحى بقصف من طائرات النظام السوري استهدف مخيم الكمونة للنازحين بريف إدلب الشمالي قرب مدينة سرمدا بريف حلب، أمس الخميس.

وأظهرت الصور التي بثها ناشطون احتراق عدد من الخيام بسبب القصف، إضافة إلى دمار واسع في أرجاء المخيم.

تأتي هذه التطورات بعد إعلان قيادة جيش النظام أن التهدئة المعلنة من قبل الولايات المتحدة وروسيا دخلت حيز التنفيذ بدءًا من الساعة الواحدة قبل فجر الخميس بالتوقيت المحلي لمدة 48 ساعة.

وطالب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، ستيفن أوبراين، بإجراء تحقيق فوري في الغارات الجوية التي استهدفت المخيم، معرباً عن شعوره "بالرعب والاشمئزاز" إزاء هذا الهجوم الذي قد يشكل جريمة حرب إذا ثبت أنه استهدف بشكل متعمد منشأة مدنية.

ووصف البيت الأبيض في وقت مبكر من ليلة الجمعة قصف النظام السوري لمخيم الكمونة بأنه "غير مبرر" لأنه نفذ ضد مدنيين أبرياء فروا من منازلهم هرباً من العنف.

وكان أكثر من ثلاثين شخصا -بينهم نساء وأطفال- قتلوا وأصيب عشرات آخرون في غارات جوية على مخيم الكمونة للنازحين شمالي سوريا قرب الحدود التركية أمس الخميس، في مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة من المجازر التي ارتكبها النظام بحق المدنيين.

كما تعرضت مناطق واسعة في حلب وريفها لقصف من قوات النظام بعد ساعات من إعلان الهدنة، بينما قتل خمسة أشخاص وجرح آخرون جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارتهم في جرود سرغايا بريف دمشق.

ويلجأ آلاف السوريين إلى مخيمات قرب الحدود السورية التركية هربا من قصف الطيران السوري والروسي، بعد تدمير منازلهم في معظم مدن سوريا.