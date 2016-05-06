إطلاق سراح مستثمر سعودي مختطف في مصر

سفير السعودية بالقاهرة/ أحمد القطان

أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة، مساء الخميس، إطلاق سراح مستثمر سعودي مختطف، وترتيب سفره وأسرته للمملكة قريبًا، وفق بيان.

وكان مجهولون قد خطفوا رجل الأعمال السعودي، حسن بن علي آل سند، وسائقه قبل 11 يومًا، خلال مروره بسيارته من طريق الإسماعيلية – القاهرة، الصحراوي، لمساومة أسرته على فدية مالية، وفق تقارير محلية.

وبحسب بيان، للسفارة السعودية، أوضح أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير المملكة بالقاهرة والمندوب الدائم لجامعة الدول العربية، أنه "تم إطلاق سراح المواطن السعودي، حسن بن علي آل سند، الذى تم اختطافه قبل عدة أيام، وهو في صحة جيدة".

وأضاف قطان أن "السفارة وعائلة المواطن السعودي كانوا على اتصال مباشر طوال الفترة الماضية بتلك الجهات (لم يذكرها) إلى أن تم الإفراج عنه".

وتابع "السلطات المصرية لا زالت تستكمل تحقيقاتها للقبض على المختطفين وتقديمهم للعدالة"، لافتًا إلى أنه "سيتم ترتيب سفر المواطن السعودي وأسرته في القريب العاجل إلى المملكة".

ويُعتبر بيان السفارة، الأول للمملكة، بخصوص اختطاف رجل الأعمال السعودي، الذي تم في 26 أبريل/ نيسان الماضي بالقاهرة.

وأفادت صحيفة أخبار اليوم الحكومية، نقلاً عن مصدر أمني لم تذكره، أن مديرتي أمن الإسماعيلية، والسويس (شمال شرق) تمكنت من تحرير رجل الأعمال السعودي، وذلك بعد العثور عليه وسائقه بمنطقة وادي حجول الصحراوية، التابعة لمحافظة السويس.

وكشف المصدر الأمني ذاته، أن "الخاطفين تسلموا فدية مالية كبيرة، من أسرة رجل الأعمال، ثم تركوه بوادي حجول، وتواصلت جهود البحث حتى تم تحديد مكانه بالمنطقة، بينما فر الهاربين بعد تضييق الخناق عليهم".