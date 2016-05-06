أفريقيا الوسطى تنتخب "مسلمًا" رئيسًا لبرلمانها

عبد الكريم ميكاسوا رئيس برلمان أفريقيا الوسطى الجديد (الأناضول)

انتخب، اليوم الجمعة، عبد الكريم ميكاسوا، من أصول مسلمة، رئيسًا للمجلس الوطني (البرلمان) الجديد في أفريقيا الوسطى، عقب حصوله على 65 صوتًا من أصل 127.

وتقلد "ميكاسوا" منصب وزير الخارجية في عهد رئيس أفريقيا الوسطى السابق، فرانسوا بوزيزيه (2003- 2013) وهو أيضًا أحد المرشّحين الخاسرين في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 30 من ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وبحسب شهادات متفرقة، فإنّ "ميكاسوا" كان المرشّح المفضّل بالنسبة لمسلمي البلاد، والذين يمثّلون أقلية في البلاد لا تتجاوز الـ 10% من إجمالي السكان (5.2 مليون نسمة، بحسب إحصائيات شبه رسمية) غير أنه لم يحصل سوى على 3.21 % من أصوات الناخبين.

وإثر ذلك، وقع انتخابه نائبًا عن الدائرة الثالثة في العاصمة بانغي، والتي تضمّ حي "الكيلومتر 5" أبرز معاقل المسلمين بالمدينة، قبل أن ينجح اليوم ويحصل على رئاسة البرلمان، عقب إطاحته باثنين من المرشّحين لهذا المنصب، وهما "أنيسيه جورج دولوغيلي" (24 صوتا) و"مارتن زيغيلي" (14 صوتًا)، وهما أيضًا من المرشحين الخاسرين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وبانتخابه رئيسًا لبرلمان أفريقيا الوسطى، يرى مراقبون أنّ "ميكاسوا" تقلّد منصبًا مهمًّا في المشهد السّياسي للبلاد، بما أنّ هذا المنصب يعتبر بحسب الترتيب البروتوكولي، ثاني أكبر المناصب في البلاد بعد رئيس الجمهورية.

وخلال حملته التي خاضها استعدادًا لانتخابات العام الماضي، تبنّى "ميكاسوا" خطابًا يدعو إلى "الوحدة" في بلد خرج لتوّه من أزمة طائفيّة كلّفته الكثير.

من جانبها، رحّبت مختلف مكوّنات المجتمع المسلم في أفريقيا الوسطى بانتخاب "ميكاسوا" رئيسا للبرلمان الجديد للبلاد، معتبرين أنّ هذا الاختيار "معقول للغاية".

وقال نائب رئيس مسلمي أفريقيا الوسطى "أحمد ديليريس" إنّ "الله استجاب لدعائنا، ونحن بغاية السعادة لانتخاب ميكاسوا رئيسا للبرلمان".

من جانبه، قال "محمد القذافي" وهو عضو في حزب "الجبهة الشعبية لنهضة أفريقيا الوسطى" أحد الأحزاب التي كانت منخرطة فيما عرف سابقا بتحالف "سيليكا" المسلم، إنّ انتخاب ميكاسوا "يجسّد مسار المصالحة بين سكان أفريقيا الوسطى" مضيفا أنّ "هذه الخطوة تعدّ نصرا بالنسبة للمسلمين".

وفي سياق متصل، اعتبر رئيس تحالف "سيليكا الجديدة" الجنرال "محمد موسى دافان" أن "ميكاسوا استحقّ المنصب، ولذلك فإن انتخابه يعتبر أمرا معقولا"، لافتا أنّ "القضية هنا لا تتعلّق بمسيحي أو مسلم، وإنما بجدارة وقدرة الرجل على تقلّد مهام بهذا الحجم، وكريم (ميكاسوا) أهل لذلك، ولا يسعنا إذن سوى أن نهنّئ أنفسنا بانتخابه"، وفقاً لتعبيره.

وفي الصدد نفسه، قال "يوسف محمد" رئيس "منظمة شباب المسلمين" وهي منظمة مستقلة، إنّ الخبر "أثار بهجة وسعادة عارمة في الكيلومتر 5 (حي المسلمين في العاصمة بانغي) حيث خرج الناس إلى الشوارع للتعبير عن فرحتهم في كنف الهدوء التام". مضيفا أنّ المسلمين يستحقّون هذه الفرحة، وخصوصا شباب الكيلومتر 5، لمساندتهم المستمرة ولتصويتهم لصالح ميكاسوا، سواء في الانتخابات الرئاسية أو في البرلمانية، على حد قوله.

وتابع القول "ننتظر منه (ميكاسوا) الحرص على وضع القوانين المناسبة، لتجنّب المشاكل التي تعيق التماسك الاجتماعي في بلادنا".

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2013، انحدرت أفريقيا الوسطى في صراع طائفي بين ميليشيات "سيليكا" المسلمة، و"أنتي بالاكا" المسيحية، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا من الجانبين، كما اضطرّ عددٌ كبير من المسلمين إلى مغادرة البلاد نحو دول الجوار فارين من انتهاكات الميليشيات المسيحية.

ودفعت الأزمة نحو الدخول في مرحلة انتقالية برئاسة مؤقتة لكاترين سامبا بانزا، تخللتها أعمال عنف دائمة، قبل أن تتمكن البلاد من استعادة سلامها عقب الانتخابات الأخيرة، وتشكيل مؤسسات دائمة ينتظر أن تفتح الطريق نحو إعادة البناء والمصالحة الوطنية.