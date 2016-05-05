10 أرقام حققها "ريال مدريد" بتأهله لنهائي أبطال أوربا

فريق ريال مدريد الإسباني

حقق فريق ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، 10 أرقام قياسية بنجاحه في اجتياز مانشستر سيتي الإنجليزي، وتأهله لنهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم، ليواجه مواطنه أتليتكو مدريد في 28 مايو/ أيار الجاري على ملعب سان سييرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

الأرقام القياسية لريال مدريد هي:

– البرتغالي كريستيانو رونالدو خاض مباراته رقم 17 في نصف نهائي دوري أبطال أوربا، ليعادل الرقم القياسي الذي يشاركه فيه الإسباني تشابي ألونسو لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني.

– لم يخسر ريال مدريد في آخر 10 مباريات لعبها أمام فرق إنجليزية في دوري الأبطال (فاز في 7 وتعادل في 3)، وليفربول هو آخر فريق إنجليزي أخرج الأول من دوري الأبطال، حيث أطاح به في دور الـ16 لموسم 2008-2009، ومنذ ذلك الوقت فشلت الفرق الإنجليزية في الإطاحة بالنادي الملكي.

– مباراة الإياب هي الرابعة بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي حيث التقيا 3 مرات في دوري أبطال أوربا، وتحديدًا في دوري المجموعات موسم 2012-2013، إذ حقق الأول الفوز بنتيجة 3-2 في سانتياغو برنابيو، قبل أن يتعادلا في ملعب الاتحاد بنتيجة 1-1، وأخيرًا في مباراة ذهاب نصف نهائي الموسم الحالي التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب "الاتحاد"، وأخيرا فوز الريال، أمس الأربعاء، بهدف نظيف.

– نجح ريال مدريد في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وهو رقم لم يحققه أي نادي في القارة الأوربية من قبل.

– بتأهل الريال للمباراة النهائية، بات من المؤكد احتفاظ إسبانيا باللقب للعام الثالث على التوالي بعد تتويج الريال في عام 2014 وبرشلونة في الموسم الماضي، فضلًا عن الموسم الحالي الذي سيشهد تتويج الريال أو أتليتكو.

– الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد هو ثاني مدرب فرنسي يصل للمباراة النهائية لدوري الأبطال بعد مواطنه أرسين فينغر مع فريق أرسنال الإنجليزي عام 2006 أمام "برشلونة" الإسباني وفاز وقتها الفريق الكتالوني بهدفين لهدف.

– في آخر 6 مباريات خلال الموسم الحالي للبطولة القارية حافظ ريال مدريد على نظافة شباكه على ملعبه سانتياغو برنابيو.

– أنهى فريق ريال مدريد الشوط الأول من مباراته أمام فريق مانشستر سيتي، بالتقدم بهدف نظيف، وبخلاف فوز الأربعاء، فإن الأرقام تشير إلى أن النادي الملكي فاز في 21 من آخر 22 مباراة لعبها في دوري الأبطال بعد إنهاء الشوط الأول لصالحه وتعادل مرة واحدة.

– بعد وصول فريقي ريال مدريد وأتلتيكو الإسبانيين إلى نهائي دوري أبطال أوربا موسم 2015-2016 ستكون مدينة مدريد أكثر المدن الأوربية تتويجًا بالبطولة متفوقة على مدينة ميلانو الإيطالية، وكانت المدينتين تمتلكان 10 ألقاب قبل نهائي الموسم الحالي، إلّا أن وصول قطبي العاصمة إلى المباراة النهائية سيعطيها لقب الأكثر تتويجًا برصيد 11 لقبًا.

– بتأهل الريال للنهائي، أصبح ملعب "سان سييرو" بمدينة ميلانو الإيطالية، ثاني ملعب يستضيف ديربي العاصمة الإسبانية بين فريقي الريال وأتلتيكو فى نهائي بطولة دوري أبطال أوربا، بعد ملعب "النور" معقل فريق "بنفيكا" بالبرتغال في عام 2014 والذى شهد تتويج الفريق الملكي بفوزه 4 – 1.