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ملياردير أمريكي يبيع طوابع بـ 4.5 مليون دولار

4/5/2016

الملياردير الأمريكي بيل غروس ـ رويترز

باع الملياردير الأمريكي بيل غروس جزءا من مجموعته الشهيرة من الطوابع مقابل 4.5 مليون دولار ويعتزم التبرع بجزء من المبلغ لجمعية خيرية تابعة لشركة باسيفيك انفستمنت مانيجمنت (بيمكو) التي كان يعمل بها والتي يقاضيها حاليا.

وسيتبرع غروس -الذي ترك بيمكو في سبتمبر أيلول 2014، ويعمل حاليا مديرا للمحافظ في يانوس كابيتال جروب- بمليوني دولار إلى بيمكو فاونديشن.

وسيذهب باقي المبلغ إلى صندوق نيديست كيسيز التابع لصحيفة نيويورك تايمز، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسة كيرشوز تشالنج التي أسسها لاعب البيسبول كلايتون كيرشو وزوجته إيلين.

كان غروس رفع دعوى في أكتوبر تشرين الأول ضد بيمكو، وهي وحدة تابعة لشركة أليانز إس.ئي الألمانية للتأمين التي عمل فيها طوال أربعة عقود مطالبا بتعويض قدره 200 مليون دولار زاعما أنه أجبر على تركها حتى يتقاسم تنفيذيون آخرون مكافآته.

ونفت بيمكو المزاعم وقالت إن سلوكه الشخصي ومعاملته لزملائه كانت مبررا لفصله.

وتضم المجموعة ستة طوابع "دابل جنيفا" يعود تاريخها لعام 1843 ويقدر ثمنها وحدها بمبلغ 1.5 مليون دولار.

وتقول مجلة فوربس إن ثروة غروس تبلغ 1.95 مليار دولار وتذكر تقارير أنه ربما أنفق أكثر من 100 مليون دولار على جمع الطوابع.

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