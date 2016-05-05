عرض أكبر ألماسة في العالم بمزاد في لندن

يتوقع أن تباع الألماسة بـ 70 مليون دولار ـ رويترز

قالت دار مزادات سوذبيز اليوم الأربعاء إن "ليسيدي لا رونا" أكبر ألماسة خام في أكثر من مئة عام ستطرح في مزاد في لندن الشهر المقبل ويتوقع أن تباع بمبلغ 70 مليون دولار.

وقبل المزاد المقرر في 29 يونيو حزيران عرضت الألماسة -التي تزن 1190 قيراطا وتعني بلغة بوتسوانا "نورنا"- في مقر سوذبيز بنيويورك.

وقال ديفيد بينت مدير قسم المجوهرات في سوذبيز إن حجم الألماسة أذهل الخبراء، موضحا أنها تخطت مستوى الندرة لتصبح شيئا (يحدث) مرة واحدة، ولذلك فإنها فريدة من نوعها.

وتقترب الألماسة التي اكتشفتها شركة لوكارا دايموند كورب الكندية للتعدين في بوتوسوانا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 من حجم كرة التنس تقريبا ويعتقد أنها تبلغ من العمر ما يتراوح بين 2.5 مليار إلى أكثر من ثلاثة مليارات عام.

وتذكر دراسة أعدها معهد أمريكا للأحجار الكريمة أن لون ودرجة نقاء الألماسة ليسيدي لارونا يتطابقان من مجموعة فرعية مرغوبة يطلق عليها اسم ألماسات "النوع إل.إل.إيه."

وقال بينت إنها أصغر فقط من الألماسة كولينان التي اكتشفت في جنوب أفريقيا عام 1905 وكانت تزن 3000 قيراط وقطعت فيما بعد إلى العديد من الألماسات الصغيرة.

وتلطخت سمعة الألماس المستخرج من أفريقيا في العقود الأخيرة بسبب الصراعات المسلحة وسعي المتمردين لإجبار الناس على التنقيب وبيع الألماس لشراء أسلحة ضمن ما أطلق عليه "ألماس الدم."

لكن برنامج شهادة عملية كيمبرلي التابع للأمم المتحدة الذي أطلق في عام 2002 عقب حروب طاحنة في أنجولا وسيراليون وليبيريا جعل تهريب الألماس في مناطق الصراعات أكثر صعوبة.

وقالت سوذبيز إن تقارير مستقلة من خبراء أظهرت أن ليسيدي لا رونا قد تصبح أكبر وأجود ألماسة بمجرد قطعها وتلميعها.

وقال بينت "الأمر يستحق أن يأتي الناس وينظروا إليها لأنه قد لا يمكن رؤيتها مجددا لمدة عامين أو ثلاثة."