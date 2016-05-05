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شاهد.. محسوب: السيسي يشعر بالخوف

5/5/2016

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة المصري للشؤون القانونية، إن خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس يشير إلى شعوره الشديد بالخوف.

وأضاف محسوب أن شعور السيسي بالخوف نابع من شعوره بأن الشعب المصري نفض يده منه".

وقال محسوب إن الدولة المصرية تعيش في أزمة طاحنة هي أزمة الخوف، وإن الانقلاب العسكري يتبنى سياسة التخويف.

وأشار محسوب إلى أن خطاب السيسي كان مليئا بالأكاذيب، منتقدا وصفه للدولة المصرية بأنها "شبه دولة".

وقال الوزير المصري السابق إن السيسي وفريقه في جانب وإن الشعب المصري يقف في جانب آخر، على حد وصفه.

من ناحية أخرى، قال الصحفي مجدي شندي، رئيس تحرير المشهد المصرية، إن " السيسي فقد التواصل الحقيقي مع الشعب، وأصبح يقرأ فقط التقارير التي تقدم إليه"، على حد قوله.

وأضاف شندي، المؤيد للنظام المصري، أن السيسي تهرب في كلمته من مواجهة أزمة الداخلية مع نقابة الصحفيين، منبها إلى أنه "يتعين على الرئيس التخلي عن النظرة الأمنية في معالجة القضايا".

المصدر : الجزيرة مباشر
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