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شاهد: لعبة على الإنترنت لمساعدة بحوث القضاء على الزهايمر

5/5/2016

أطلقت شركة دويتش تيليكوم الألمانية لعبة الكترونية للمساعدة في البحوث التي تجرى للقضاء على مرض الزهايمر.

وقالت الشركة إن هواة الألعاب الإلكترونية يقضون نحو ثلاثة مليارات ساعة كل أسبوع في اللعب على الإنترنت، ومن خلال 100 ألف مشترك فقط يمكن جمع بيانات قد تحتاج أكثر من 50 عاما لجمعها.

وتعتمد اللعبة على قصة بحار فقد الذاكرة، ويقوم اللاعبون خلالها باتخاذ قرارات تعتمد على الذاكرة وما سبق أن تعرضوا له في مراحل سابقة من اللعبة، ويقول الباحثون إن القرارات الخاطئة هي التي ستفيد في عملية البحث.

وتشير تقديرات إلى أن عدد المرضى المصابين بالزهايمر على مستوى العالم نحو 46 مليون شخص ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المصابين 130 مليون عام 2050.

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