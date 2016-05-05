شاهد: طبيبة أسنان تحترف الرسم كعمل إضافي

تحول الرسم من هواية للطبيبة المصرية منار الشرقاوي تتخلص فيها من توترات وضغوط نتيجة عملها كطبيبة أسنان إلى مصدر للدخل.

وبدأت منار رسم ما يسمى بالماندالا، وهي أشكال دائرية مستمدة من الثقافة الهندية للتخلص من الطاقة السلبية، للاسترخاء بعد يوم عمل شاق في معالجة أسنان مرضاها.

ولا يخلو الأمر من تشابه ما بين عملها كطبيبة أسنان وما تقوم به من رسومات، فالتركيز وتأمل التفاصيل ومهارة اليد أمور ضرورية لطبيب الأسنان والرسام.

وطلبت عدة شركات مصرية من منار رسم دوائر ماندالا على جدران مكاتبها كما تقوم بالرسم على الدفاتر وأغلفة الهواتف الجوالة التي تباع في بعض المحال الصغيرة.

ويتفاوت سعر الدائرة التي ترسمها منار وفقا لدرجة التعقيد في تصميمها والألوان المستخدمة فيها. وتبدأ تكلفة بعض الرسومات الأساسية من 170 دولار للشكل.