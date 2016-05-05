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داود أوغلو يعلن عدم ترشحه لرئاسة حزب العدالة والتنمية

5/5/2016

 

أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أنه لن يترشح لرئاسة حزب ?العدالة والتنمية في المؤتمر العام للحزب المزمع في 22 مايو/ أيار الجاري.

وقال مراسل الجزيرة في تركيا إن داود أوغلو طلب من اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية عقد مؤتمر عام لانتخاب رئيس جديد للحزب.

وأضاف المراسل أن استقالة داود أوغلو تأتي احتجاجا على تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في عمل الحزب والحكومة.

 

وقال مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن الحزب سيعقد مؤتمرا طارئا لانتخاب رئيس جديد خلفا لأحمد داود أوغلو رئيس الوزراء.

وينص النظام الداخلي للحزب على أن يتولى رئيس الحزب رئاسة الحكومة وبالتالي فإن داود أوغلو سيفقد منصبه بعد انتخاب رئيس جديد للحزب.

وسادت حالة من القلق والغموض بشأن الخلافات بين داود أوغلو وأردوغان قبل أن يعلن عن عقد مؤتمر للحزب عقب اجتماع استمر لأكثر من ساعة بين الرجلين.

كما تأتي الاستقالة في وقت تواجه فيه تركيا تحديات أمنية من جانب المسلحين الأكراد في جنوب شرق البلاد بالإضافة للحرب في سوريا.

وبرزت عدة خلافات بين الرئيس ورئيس الوزراء في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بتغيير الدستور، الذي يرغب أردوغان في تعديله لإقامة نظام رئاسي.

ورأى معلقون في قرار اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الأسبوع الماضي إلغاء صلاحية داود أوغلو في تعيين مسؤولي الحزب في الأقاليم انتقاصا من سلطاته كرئيس للحزب وكأحد أوجه الصراع بين الرئيسين ودليلا على النفوذ الذي يتمتع به أردوغان داخل الحزب الذي أسسه عام 2001.

وقال مستشار الرئاسة التركية جميل إرتم إن من غير المتوقع أن تجرى انتخابات مبكرة بعد انتخاب حزب العدالة والتنمية زعيما جديدا، مشيرا إلى أن الأمور ستسير بأمان إلى أن تنتهي ولاية الحكومة الحالية في 2019.

وقال إرتم، في مقابلة تلفزيونية، إن تركيا واقتصادها سيحققان المزيد من الاستقرار حين يتولى رئيس وزراء أكثر انسجاما مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف أن المسؤولين الاقتصاديين الحاليين سيستمرون في مناصبهم مشيرا إلى أنه لا يتوقع أي تغييرات في السياسات المالية أو النقدية.

وفقدت الليرة التركية مساء الاربعاء 3.7% من قيمتها أمام الدولار الذي ارتفع الى 2.95 ليرة.

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