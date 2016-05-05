برج "الشعلة" في قطر يكتسي باللون الأحمر تضامنا مع حلب

برج الشعلة في الدوحة (مواقع التواصل)

اكتسى برج "الشعلة" في منطقة "سباير زون" بالعاصمة القطرية الدوحة باللون الأحمر تضامنا مع أهالي مدينة حلب السورية.

وكانت مؤسسة قطر الخيرية قد خصصت حلقة أول أمس الثلاثاء من برنامجها الإذاعي "تفريج كربة" لحشد الدعم لحملة "أغيثوا حلب" وتمكن البرنامج من جمع خمسة ملايين ونصف ريال قطري لصالح المدينة المنكوبة.

وتمكنت قطر الخيرية، من خلال فريقها الميداني، من الوصول للمنكوبين من سكان المدينة وتقديم المساعدات الإغاثية لهم، وخصصت 10 ملايين ريال كمعونة عاجلة من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة لهم.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد أطلقوا حملة شملت تغيير صور حساباتهم إلى اللون الأحمر تضامنا مع أهالي حلب.

وتتعرض حلب منذ ما يقرب من أسبوعين لغارات متواصلة من طيران النظام السوري، ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين منهم عشرات النساء والأطفال.

ودخلت المدينة مساء أمس الأربعاء في تهدئة لمدة 48 ساعة بعد اتفاق أمريكي روسي.