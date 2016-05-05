بدء هدنة في حلب لمدة 48 ساعة

أعلن النظام السوري عن بدء تطبيق ما أسماه "نظام التهدئة" في حلب، شمالي البلاد، لمدة 48 ساعة تبدأ اليوم الخميس.

وقالت وكالة أنباء النظام في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "يُطبق نظام التهدئة في حلب لمدة 48 ساعة بدءا من الساعة الواحدة (بالتوقيت المحلي) (22.00 بتوقيت جرنتش) صباح يوم الخميس".

وجاء هذا بعد ساعات من الإعلان عن اتفاق روسي أمريكي بتوسيع اتفاق "وقف الأعمال العدائية" (الذي بدأ في فبراير/شباط الماضي) في سوريا ليشمل حلب.

وفي جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، قال جيفري فيلتمان، وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية: "لقد تم إحاطتنا توًا بالبيان الذي اعتمده وزيرا خارجية الولايات المتحدة (جون كيري) وروسيا (سيرغي لافروف) حول الترتيبات التي تم التوصل إليها، بتوسعة وقف الأعمال العدائية ليشمل حلب"، داعيًا جميع الأطراف إلى "الالتزام به فورًا وبشكل كامل".

وفي الجلسة نفسها، أعرب وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، ستيفن أوبراين عن صدمته "من حجم الدمار والموت في حلب خلال الأيام العشر الأخيرة"، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك لوقف الهجمات التي تستهدف المدنيين.

ومنذ 21 أبريل/ نيسان الماضي، تتعرض أحياء مدينة حلب لقصف عنيف عشوائي من قبل طيران النظام السوري وروسيا، لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك المدنيين، كان آخرها استهداف مستشفيي الضبيط والقدس ، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.