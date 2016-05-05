البث الحي
منوعات

بدء هدنة في حلب لمدة 48 ساعة

4/5/2016

بدء هدنة في حلب لمدة 48 ساعة

أعلن النظام السوري عن بدء تطبيق ما أسماه "نظام التهدئة" في حلب، شمالي البلاد، لمدة 48 ساعة تبدأ اليوم الخميس.

وقالت وكالة أنباء النظام في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "يُطبق نظام التهدئة في حلب لمدة 48 ساعة بدءا من الساعة الواحدة (بالتوقيت المحلي) (22.00 بتوقيت جرنتش) صباح يوم الخميس".

وجاء هذا بعد ساعات من الإعلان عن اتفاق روسي أمريكي بتوسيع اتفاق "وقف الأعمال العدائية" (الذي بدأ في فبراير/شباط الماضي) في سوريا ليشمل حلب.

وفي جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، قال جيفري فيلتمان، وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية: "لقد تم إحاطتنا توًا بالبيان الذي اعتمده وزيرا خارجية الولايات المتحدة (جون كيري) وروسيا (سيرغي لافروف) حول الترتيبات التي تم التوصل إليها، بتوسعة وقف الأعمال العدائية ليشمل حلب"، داعيًا جميع الأطراف إلى "الالتزام به فورًا وبشكل كامل".

وفي الجلسة نفسها، أعرب وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، ستيفن أوبراين عن صدمته "من حجم الدمار والموت في حلب خلال الأيام العشر الأخيرة"، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك لوقف الهجمات التي تستهدف المدنيين.

ومنذ 21 أبريل/ نيسان الماضي، تتعرض أحياء مدينة حلب لقصف عنيف عشوائي من قبل طيران النظام السوري وروسيا، لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك المدنيين، كان آخرها استهداف مستشفيي الضبيط والقدس ، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

 

المزيد من منوعات

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

"العواقب ستكون مدمرة".. منظمات تطالب ماكرون بالضغط على السيسي

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون(رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)