القبض على شابة في سيدني تلقت ملايين الدولارات بطريق الخطأ

ملايين الدولارات تلقتها الشابة بطريق الخطأ (غيتي)

ذكرت الشرطة الأسترالية اليوم الخميس أنه تم إلقاء القبض على شابة (21 عاما) كانت قد وضع في حسابها المصرفي 4.6 مليون دولار أسترالي (3.4 مليون دولار أمريكي) بطريق الخطأ، وذلك لدى محاولتها السفر إلى الخارج عبر مطار سيدني.

وأُلقي القبض على تلك المرأة أثناء محاولتها الصعود على متن طائرة متجهة إلى ماليزيا ليل أمس الأربعاء. ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة اليوم الخميس بتهمة الاحتيال والإنفاق من هذا المال غير المستحق لها عن عمد، لكنها نفت ذلك الاتهام.

وقالت الشرطة إنه تم تحويل هذا المبلغ إلى حساب المرأة بطريق الخطأ في عام 2012 عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما.

ولم تقم المرأة برد المبلغ وأصدرت الشرطة مذكرة اعتقال بحقها منذ شهرين. وقالت الشرطة في المحكمة إن المرأة أنفقت 1.1 مليون دولار أسترالي خلال الأعوام الأربعة الماضية على سلع مثل حقائب اليد والأحذية، بينما لم يعرف مصير 3.3 مليون دولار بعد، بحسب صحيفة ديلي تليغراف.

ولم يتم إبلاغ المحكمة بكيفية قدرة المرأة على سحب ذلك المال من حسابها قبل أن يستطيع البنك وقفها.

وتم الإفراج بكفالة عن المرأة إلى أن تمثل مجددا أمام المحكمة في 21 يونيو/ حزيران.