استطلاعات تشير لتقدم مرشح مسلم في انتخابات لرئاسة بلدية لندن

خان وزوجته بعد الإدلاء بصوتيهما- رويترز

بدأ سكان العاصمة البريطانية لندن في الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس بلدية جديد، وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم مرشح حزب العمال صادق خان وهو مسلم من أصل باكستاني.

وإذا فاز فسيصبح خان أول رئيس بلدية مسلم لعاصمة غربية.

وتعرض خان خلال المعركة الانتخابية لمحاولات من جانب حزب المحافظين لربطه بالمتطرفين الإسلاميين.

ورد خان على المحافظين بالقول إنه صوت لصالح زواج مثليي الجنس ما أدى الى تلقيه تهديدات بالقتل وأنه لا يزال يندد بالتطرف مشبها إياه بالسرطان.

ويقول خان إنه فخور بكونه مسلما لكنه بريطاني ولندني، ممتدحا التعددية الثقافية للعاصمة البريطانية.

وأصبح خان أول مسلم يتولى حقيبة في حكومة رئيس وزراء بريطاني عندما تولى منصب وزير شؤون المجموعات ثم حقيبة النقل في حكومة غوردون براون خلال عامي 2008 و2009.