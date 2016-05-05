إصابة 4 فلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

قالت مصادر طبية وأمنية في قطاع غزة إن أربعة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال، أصيبوا في غارات إسرائيلية فجرا على عدة مواقع في القطاع.

وقال مصدر طبي إن الأربعة أصيبوا بشظايا نتيجة لقصف ورشة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء، مشيرا إلى أن حالتهم بين متوسطة وطفيفة.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي فجرا خمس غارات جوية استهدفت مواقع لحركتي حماس والجهاد الاسلامي وورشة حدادة.

واستهدف القصف نقطة مراقبة تابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في منطقة التفاح شمال شرق مدينة غزة. كما شن غارتين على موقع "حطين" للتدريب العسكري التابع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي قرب بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع دون وقوع إصابات.

من جهة أخرى، نقلت وكالة "الأناضول" عن شهود عيان إن آليات عسكرية إسرائيلية كانت تتوغل لمئات الأمتار داخل الحدود الشرقية للقطاع غزة انسحبت في وقت مبكر من فجر اليوم، بعد أن نفذت أعمال حفريات واسعة في المنطقة الحدودية.

وقال بيان لكتائب القسام "إنها لن تسمح باستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وأن التوغل الصهيوني يعد تجاوزاً واضحاً لاتفاق التهدئة عام 2014 وعدواناً جديداً على قطاع غزة".