آبل تخسر دعوى قضائية بشأن "آيفون" في الصين

خسرت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم الصينية للمطالبة بمنع إحدى الشركات الصينية من استخدام العلامة التجارية "آيفون" على منتجات الجلود التي تنتجها.

كانت آبل قد طرحت عام 2001 مشغل الموسيقى "آي بود" ثم طرحت الهاتف الذكي "آيفون" عام 2007 وهو نفس العام الذي سجلت فيه شركة المصنوعات الجلدية الصينية "شينتونغ تياندي" العلامة التجارية "آيفون" لاستخدامها على المنتجات الجلدية.

وذكرت تقارير إعلامية رسمية في الصين اليوم الخميس أن محكمة الشعب البلدية العليا في بكين ذكرت في حكمها الصادر أمس أن آبل فشلت في إثبات أن علامتها التجارية "آيفون" كانت "مشهورة ومعروفة للعامة على نطاق واسع" في عام 2007 .

جاء قرار المحكمة مفاجئا بالنسبة للكثيرين في ظل وجود أكثر من نصف مليار مستخدم للهواتف الذكية في الصين، في حين تقول آبل إنها تستحوذ على حوالي 25% من هذه السوق.

وانتقد محللون كثيرون على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" الحكم القضائي حيث قال بعضهم إن قانون حماية الملكية الفكرية في الصين "مزحة".

وقال أحد المدونين "حتى العلامات التجارية الشهيرة مثل آبل تخسر الدعاوى، اللصوص في كل مكان".

وقال مستخدمون آخرون للهواتف الذكية إنهم لا يعتقدون أن الحكم سيكون له تأثير على وضع العلامة التجارية الخاصة بآيفون في السوق الصينية.

في الوقت نفسه، قال معلقون آخرون إنه على آبل القبول بالحكم.