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هاآريتس: السلطة الفلسطينية تنفذ 40 % من اعتقالات الاحتلال

4/5/2016
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هاآرتس: تضاعف عمل أجهزة أمن السلطة ثلاث مرات ـ أرشيف

قالت صحيفة هاآريتس الإسرائيلية إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن أربعين بالمئة من الاعتقالات التي تمت منذ مارس/آذار الماضي، واستهدفت فلسطينيين يشتبه في تخطيطهم أو ضلوعهم بعمليات ضد إسرائيليين.

وأضافت الصحيفة أن قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي عرضت هذه المعطيات على أوساط سياسية إسرائيلية، منبهة إلى أن باقي الاعتقالات ينفذها الجيش الإسرائيلي.

وبحسب المعطيات، فقد تضاعف عمل الأجهزة الفلسطينية ثلاث مرات، إذ نُسِب إليها قبل ثلاثة أشهر ما يعادل عشرة في المئة من الاعتقالات.

وبناء على جهود الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قرر الجيش الإسرائيلي تقليص دخول جنوده إلى المناطق المصنفة "أ" في الأشهر الأخيرة.

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