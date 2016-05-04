نصائح من أجل صور رائعة

للوهلة الأولى قد يبدو تصوير المعالم والمباني مهمة سهلة، لكن الأمر على عكس ذلك تماما، فربما لا يتسع الكادر لمبنى مثل ساعة بيج بن بأكملها أو قد تسبب سيارة عابرة في إفساد صورة تلتقطها لاستاد عش الطائر في بكين.

وفيما يلي بعض النصائح والمعلومات من خبراء في التصوير الفوتوغرافي قد تساعدكم في التقاط صور رائعة.

* الاستعداد: تقول كونستانس كلاوس " خذ وقتك في الاقتراب من المبنى".

وتضيف كلاوس وهي من الرابطة الألمانية للتصوير الفوتوغرافي أن هذا يسمح للمصور بتكوين انطباع عن المبنى أو الهيكل من كل الزوايا. كما أن الفهم المبدئي للمنشأة ونسب المبنى تكون عاملا مساعدا عند التقاط الصورة.

* المعدات: "العدسات واسعة الزاوية مطلوبة للحصول على المبنى بأكمله في الصورة" حسبما يقول توماس نوت وهو مصور معماري إن لهذه العدسات طول بؤري قصير يبلغ على سبيل المثال 20 مليمترا.

* الضوء: الضوء مهم للغاية. ويقول نوت "إذا كنت ألتقط صورة لمبنى زجاجي كبير فسوف أجرب القيام بهذا عندما تكون الشمس ساطعة أو في الساعات الأولى من النهار أو المساء عندما تكون السماء زرقاء".

وربما تبدو مبان أخرى أكثر جاذبية عندما تكون خلفيتها ضبابية أو السماء ملبدة بالغيوم، مثل مبنى الكولوسيوم في روما.

* المنظور: ينصح نوت باختيار المنظور بتأن وأفضل شيء هو اختيار خطوط مهيمنة للمنظور التي تريد إبرازها مثل حواف سقف أو صف أعمدة.

* التصميم الداخلي: أفضل نصيحة لالتقاط الصور من مكان داخلي هو الوقوف في الزاوية. وهذا يعني أنك سوف تحصل على أكبر مساحة ممكنة للغرفة في الصورة. ويجب أن تكون الزاوية المقابلة واقعة في ثلث من يسار أو يمين اللقطة.

ويؤكد نوت على ضرورة أن تكون الكاميرا مصوبة للأمام مباشرة… وهذا يعني أن كلا من السقف والأرض سوف يظهران في الصورة مع الحرص على عدم استخدام الوميض أو "الفلاش" لأنه يجعل الأشياء تبدو باهتة وجامدة.