مصر تتراجع وتسلم إيطاليا سجلات هاتفية تتعلق بريجيني

مصر تتراجع وتسلم إيطاليا سجلات هاتفية لـ 13 مصريًا

قال التلفزيون الرسمي الإيطالي، إن النيابة العامة في روما أعلنت اليوم الأربعاء، استلامها سجلات هاتفية لـ 13 مواطناً مصرياً (لم تذكر أسماءهم أو أي معلومات عنهم) من نظيرتها في مصر في إطار التحقيقات الجارية بقضية مصرع الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني" الذي عثر عليه قتيلاً في القاهرة مطلع فبراير/شباط الماضي.

ووفقا لوكالة آكي الإيطالية للأنباء فإن فإن "سجلات المكالمات، تمثل جزءاً صغيراً مقارنة بما طلبته الجهات القضائية الايطالية.

وكانت النيابة العامة في روما قد طلبت رسميًا في 14أبريل/نيسان الماضي طلبًا ثانيًا (الأول في فبراير/شباط الماضي) من السلطات القضائية المصرية الحصول على نسخ من سجلات الهواتف المتعلقة بمقر سكن ريجيني، ومكان اختفائه، ومكان العثور عليه.

وقد رفضت النيابة العامة المصرية ذلك على لسان النائب العام المساعد مصطفى سليمان الذي ترأس الوفد المصري لروما على خلفية مقتل ريجيني في التاسع من أبريل الماضي، وأكد أن تسليم سجلات مكالمات المواطنين مخالف للدستور المصري.

وفي نفس السياق، أعلنت النيابة العامة في روما أن لقاءً جديداً بين المحققين الإيطاليين في الواقعة وبين وفد قضائي مصري برئاسة النائب العام المصري نبيل صادق سيعقد خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع في العاصمة الإيطالية، وذلك لتقييم ما وصلت إليه تحقيقات الطرفين.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه التلفزيون الرسمي الإيطالي وعرض نتائجه، يوم الاثنين الماضي، عن اعتقاد غالبية الإيطاليين بمسؤولية السلطات المصرية عن مصرع الباحث الإيطالي.

وتوترت العلاقات بشكل حاد بين إيطاليا ومصر، على خلفية مقتل ريجيني (28 عامًا)، الذي كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول النقابات العمالية في مصر، واختفى يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي في أحد أحياء محافظة الجيزة، المتاخمة للعاصمة المصرية، قبل العثور على جثمانة ملقى على أحد الطرق السريعة، غرب القاهرة، في 3 فبراير/شباط الماضي.

وفي 8 أبريل/نيسان، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.

وكان وزير الخارجية المصرية سامح شكري قد أكد في وقت سابق أنه لا يمكن أن تقدم مصر سجلات هاتفيه لإيطاليا لأنها تخالف الدستور، إلا أنه عاد وقال إن السلطات المصرية سوف تطلع على سجلات المكالمات التي طلبتها روما وتنقل فحواها إليها.