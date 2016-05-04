مصر.. "الصحفيين" تطالب باعتذار السيسي وإقالة وزير الداخلية

الصحفيون طالبوا بالإفراج عن زملائهم المعتقلين ـ غتي

أعلنت نقابة الصحفيين المصريين، مساء اليوم الأربعاء، عن 18 مطلبًا، على خلفية أزمتها الراهنة مع وزارة الداخلية، على رأسها المطالبة بإقالة وزير الداخلية، واعتذار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها مجلس النقابة، وعقدت في وقت سابق من اليوم، وسط حضور حاشد لأعداد كبيرة من الصحفيين في مقر نقابتهم وسط القاهرة، التي شهد محيطها تشديدات أمنية كبيرة.

وأصدرت الجمعية العمومية للصحفيين في ختام اجتماعها، قرارات تضمنت 18 مطلبا من بينها، "إقالة وزير الداخلية، وتقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين (النقابة)، وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها".

كما طالبت الجمعية العمومية، بـ"الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر (غير معروف عددهم بالضبط)، والعمل على إصدار قوانين تُجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها".

وأكدت الجمعية على ضرورة "إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر"، كما دعت القنوات الفضائية لـ"درء الهجوم الضاري الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين (يحيى قلاش) باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية".

وقررت الجمعية "منع نشر اسم وزير الداخلية (مجدي عبدالغفار)، والاكتفاء بنشر صورته "نيغاتف" فقط وصولا لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير".

وقررت النقابة في جمعيتها أيضا، "رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسؤولين عن حصار النقابة".

وأعلنت الجمعية "تسويد الصفحات الأولى بالصحف في عدد الأحد المقبل وتثبيت شارات سوداء، مع تجديد الثقة في مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة".

وقررت عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل، مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن "جريمة اقتحام النقابة في مقالاتهم".

من جانبه طالب المرشح الرئاسي المصري السابق حمدين صباحي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتذار للصحفيين وإقالة وزير الداخلية بعد اقتحام أجهزة الأمن لنقابة الصحفيين.

وقال صباحي إن السيسي مسؤول عن اقتحام النقابة لإنه يقود السلطة التنفيذية واصفا إقالة وزير الداخلية بأنها الحد الأدنى لمطالب الصحفيين.

كما طالب صباحي بالإفراج الفوري عن الصحفيين وكل سجناء الرأي، واصفا اقتحام النقابة بأنه عار على سلطة ضعيفة تستأسد على شعبها وتفرط في حقوقه

وكانت قوات الأمن المصرية قد اقتحمت مقر نقابة الصحفيين في القاهرة، مساء الأحد الماضي ، واعتقلت صحفيين اثنين من داخله، هما عمرو بدر، ومحمود السقا، اللذان تم حبسهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة "محاولة قلب نظام الحكم"، بعد أقل من 24 ساعة على اقتحام مقر النقابة للقبض على بدر والسقا.

وواجهت نقابة الصحفيين تلك الإجراءات بالإعلان عن بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية، واجتماع طارئ الأربعاء (اليوم)، واحتجاجات.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض قبل 3 أيام على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من مقر نقابة الصحفيين لاتهامهما بخرق قانون التظاهر في مظاهرات مناهضة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، وتعرض أكثر من 40 صحفيًا للاعتقال والاعتداء وفق بيانات سابقة للنقابة.