مسؤول أممي: قصف مستشفيات حلب جريمة ضد الإنسانية

اقترح جيفري فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات كاملة في سوريا، مشيرا إلى أن العملية السياسية هي الكفيلة بتحقيق تقدم في محاربة تنظيم الدولة.

وأضاف فيلتمان خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في حلب بطلب من فرنسا وبريطانيا، أن قصف المستشفيات في حلب يمثل جريمة ضد الإنسانية.

من جانبه قال ستيفن أوبراين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن قوات النظام السوري تستخدم أسلحة ومتفجرات ضد المدنيين وتستهدف المناطق السكنية، مشيرا إلى أن عمليات القصف طالت المستشفيات في حلب، واستهداف سيارات الإسعاف.

واقترح ماثيو ريكروفت سفير بريطانيا في مجلس الأمن على مجلس الأمن إصدار بيان يدين استهداف المدنيين في حلب.

أما فرانسوا ديلاتر سفير فرنسا في مجلس الأمن فحمل النظام السوري المسؤولية عن الهجمات على مدينة حلب، مؤكدا أن النظام استخدم كافة الوسائل لاستهداف المدنيين.

وقالت سامانثا باور سفيرة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن وقف الأعمال العدائية ساعد على إنقاذ حياة الكثيرين وإيصال المساعدات الإنسانية.

أما عمرو عبد اللطيف المندوب المصري في مجلس الأمن، فاتهم الفصائل المسلحة بسوريا بأنها مازالت غير عابئة بالتهدئة وتنسق مع جبهة النصرة، مشيرا إلى أن جبهة النصرة وحلفاءها لا يقلون خطورة عن تنظيم الدولة على حد قوله.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن الجيش السوري قوله اليوم إنه سيطبق "نظام التهدئة" في مدينة حلب لمدة 48 ساعة بدءا من الخميس.

وأضاف أن القيادة العامة للجيش قالت إن نظام التهدئة سيطبق بدءا من الساعة الواحدة من صباح الخميس.