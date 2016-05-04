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مدرب ليستر سيتي لن يفرط بسهولة في لاعبي فريقه

4/5/2016

كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي

تحول تفكير المدرب الايطالي كلاوديو رانييري إلى الحفاظ على لاعبي فريقه المتوج مؤخرا بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ووجه تحذيرا لمن يفكر في الحصول على خدمات أي من عناصر التشكيلة الفائزة بأن ثمن ذلك سيكون باهظا.

وتوج ليستر الذي كان قريبا من الهبوط في الموسم الماضي مسيرة رائعة بضمان الفوز باللقب الأول في انجلترا لأول مرة في تاريخه يوم الاثنين الماضي، ولم يتأخر المدرب الايطالي في إبلاغ لاعبيه بأن استمرارهم مع ليستر سيكون الأفضل بالنسبة لهم.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن رانييري (63 عاما) قوله "أود الاحتفاظ بجميع لاعبي فريقي.. وإذا ما قال أحد اللاعبين إنه يريد الانتقال لفريق ما فإنني سأحول إقناعه بالبقاء."

وأضاف رانييري قوله "سأوضح للجميع أن ليستر فريق رائع ولقد فزنا باللقب ويمكننا انجاز المزيد في السنوات القليلة المقبلة.. من يغادر سيتحمل المخاطرة لأنه هنا يتمتع بوضع جيد للغاية ولا أحد يعرف ما الذي يمكن أن يحدث."

وأقر رانييري بأن العديد من الأندية ستسعى على الأرجح للحصول على خدمات نجوم الفريق في نهاية الموسم ومن بينهم رياض محرز وجيمي فاردي ولكنه قال إن رحيل أي منهم عن ليستر سيتطلب مبلغا كبيرا من المال.

وأضاف "سأقول: هل لديكم القدر الكافي من المال لشراء لاعبي فريقي؟"

وتابع "(وسأقول للاعبين) من الأفضل البقاء هنا لعام آخر ورؤية ما يحدث. بعدها ربما يكون بإمكانكم الذهاب أينما شئتم. دوري أبطال أوروبا بطولة هامة يمكن من خلالها أن تقارنوا مستواكم بمستوى أبطال آخرين."

وقال "اللاعبون مثل أبنائي. إذا طلبوا رأيي أقول لهم: كونوا حذرين. ليستر سيحتل مكانة رفيعة للغاية على المدى البعيد."

وقلل المدرب من أهمية التكهنات التي تدور حول مستقبله مع ليستر في ظل أنباء عن استعداده لتحسين شروط عقده الذي وقعه مع النادي في يوليو/ تموز الماضي ويستمر لثلاث سنوات.

وقال "لدي ثلاث سنوات فلماذا يتعين علي توقيع عقد جديد؟ هذا ليس عملي. وظيفتي هي المباريات على أرض الملعب."

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