قرصنة إلكترونية تعطل موقع البنك المركزي باليونان (رويترز)

قال مسؤول في البنك المركزي اليوناني، الأربعاء، إن البنك تعرض لهجوم إلكتروني أمس الثلاثاء من جانب مجموعة هاكرز "أنونيموس" وهي تجمع لمتسللين على الإنترنت مما تسبب في تعطل الموقع الإلكتروني للبنك.

وقال المسؤول، الذي رفض نشر اسمه، إن الهجوم استمر لبضع دقائق ونجحت الأنظمة الأمنية للبنك في التصدي له، وإن الشيء الوحيد الذي تأثر بالهجوم كان موقع البنك الإلكتروني.

وتأسست مجموعة أنونيموس عام 2003، وقالت المجموعة في تسجيل فيديو بثته على موقع يوتيوب "سيسقط (جبل) أوليمبوس.. منذ بضعة أيام أعلنا عن إحياء العملية إيكاروس.. اليوم عطلنا موقع بنك اليونان".

وتابع الفيديو: "هذه بداية حملة تستمر 30 يوماً تستهدف المواقع الالكترونية للبنوك المركزية في أنحاء العالم".