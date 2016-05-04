البث الحي
منوعات

قرصنة إلكترونية تعطل موقع البنك المركزي باليونان

4/5/2016
 
قرصنة إلكترونية تعطل موقع البنك المركزي باليونان (رويترز)

قال مسؤول في البنك المركزي اليوناني، الأربعاء، إن البنك تعرض لهجوم إلكتروني أمس الثلاثاء من جانب مجموعة هاكرز "أنونيموس" وهي تجمع لمتسللين على الإنترنت مما تسبب في تعطل الموقع الإلكتروني للبنك.

وقال المسؤول، الذي رفض نشر اسمه، إن الهجوم استمر لبضع دقائق ونجحت الأنظمة الأمنية للبنك في التصدي له، وإن الشيء الوحيد الذي تأثر بالهجوم كان موقع البنك الإلكتروني.

وتأسست مجموعة أنونيموس عام 2003، وقالت المجموعة في تسجيل فيديو بثته على موقع يوتيوب "سيسقط (جبل) أوليمبوس.. منذ بضعة أيام أعلنا عن إحياء العملية إيكاروس.. اليوم عطلنا موقع بنك اليونان".

وتابع الفيديو: "هذه بداية حملة تستمر 30 يوماً تستهدف المواقع الالكترونية للبنوك المركزية في أنحاء العالم".

 

المزيد من منوعات

الإفراج عن أم بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)