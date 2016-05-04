فورين بوليسي: أمريكا ستندم على تخليها عن الشرق الأوسط

فورين بوليسي: هناك اتجاه لدى الحزبين يقوم على التخلي عن الشرق الأوسط

قالت مجلة فورن بوليسي إن الولايات المتحدة ستندم على تخليها عن منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت المجلة أن الحملة الانتخابية الرئاسية الجارية في أمريكا حاليا حوّلت مؤسسة الخارجية باتجاه تشكيل إجماع لدى الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، يقوم على التخلي عن منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن الدبلوماسية الأمريكية تمسكت منذ الحرب الباردة بسياسة احتواء منطقة الشرق الأوسط، وقد تشكل اتحادٌ بين النخب السياسية والرأي العام المحليين بخصوص أهداف تمثلت في الحصول على نفط المنطقة وحماية أمن إسرائيل.

وأوضحت أن الأمور تتّجه نحو التغيير داخل الحزبين، خاصة إذا نظرنا إلى خطاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي بيرني ساندرز، وفق ما تقول المجلة.