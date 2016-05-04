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شاهد: فلسطينية تبيع الطعام عبر وسائل التواصل الاجتماعي

4/5/2016

على طاولة صغيرة في منزلها بمدينة غزة تقوم صابرين السنونو بإعداد محشي ورق العنب.

وبدأت السنونو عملها في المشروع -الذي أطلقت عليه "مطبخنا غير" أي مطبخنا فريد من نوعه -قبل أربعة أشهر للمساعدة في تحسين دخل أسرتها.

وبدأت المرأة البالغة من العمر 38 عاما عملها بعد أن تضرر منزلها على الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة في عام 2014.

وأسهم ذلك الصراع والقيود على الحدود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي ومصر وتدمير أنفاق التهريب عبر الحدود المصرية في المعاناة الاقتصادية في القطاع الذي يقطنه 1.9 مليون نسمة.

وتقدر الأمم المتحدة أن 80 في المئة من السكان يعتمدون على المساعدات مع ارتفاع نسبة البطالة.

وقالت السنونو إنها لا تزال تواجه تحديات في إدارة أعمالها بشكل سلس ومن بين العقبات الأساسية انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر.

والسنونو أم لستة أطفال وتصنع مجموعة متنوعة من أطباق الدجاج واللحوم والمعجنات والحلويات.

وقالت إنها تنشر على الانترنت ما تعتزم عمله ليوم معين وتنتظر الطلبات التي تأتيها من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويمكن أن تبلغ تكلفة وجبة لخمسة أفراد ما يصل إلى 45 شيكلا (12 دولارا أمريكيا) في حين أن كعكة صغيرة يمكن أن تبلغ تكلفتها 25 شيكلا (7 دولارات أمريكية).

ويجب ان يقدم العملاء طلباتهم قبل الموعد بيومين.

وهذا المشروع عمل عائلي إلى حد كبير حيث يقوم ابنها بإدارة الطلبات على الإنترنت.

وتأمل السنونو في فتح مطعم لتأمين مساحة تستطيع من خلالها تلبية احتياجات قاعدة متنامية من العملاء.

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