شاهد: طرح كلمات "لينون" وبيانو "ليدي جاجا" في مزاد

"كلمات أغنية بخط يد جون لينون عضو فريق البيتلز الراحل وأول بيانو اقتنته المغنية الأمريكية ليدي جاجا ورسالة غاضبة من مغني الروك كيرت كوبين يناقش فيها احتمال حل فريق نيرفانا".. من بين أهم المعروضات في مزاد قريب.

وستعرض دار مزادات جوليان في نيويورك يوم 12 مايو/أيار المقبل المئات من مقتنيات فناني الروك تشمل آلات جيتار وطبول وبزلات وخطابات المعجبين.

ومن المتوقع أن تجلب كلمات وملاحظات مكتوبة بخط يد لينون لأغنية (بيينج فور ذا بنيفت أوف مستر كايت!) من ألبوم أصدره فريق البيتلز عام 1967 ما بين 300 ألف و500 ألف دولار.

وقال مارتين نولان، المدير التنفيذي لدار جوليان، إن هناك إقبالاً كبيراً على أي شيء كتبه جون لينون.

ومن بين المقتنيات الأخرى المتوقع أن تحظى بالاهتمام خطاب من كوبين المغني الرئيسي لفرقة نيرفانا إلى مدير شركة تسجيلات موسيقية يعرب فيها عن غضبه من مقال نشر في مجلة فانيتي فير عام 1992 عن تعاطي كوبين وزوجته المغنية كورتني لوف للمخدرات وهي حامل.

ومن المتوقع أن يحقق الخطاب من بين 20 ألفا و30 ألف دولار، لكن نولان يتوقع أن يباع بمئة ألف دولار أو أكثر.

وكتب كوبين في الرسالة أن المقال "أجبرني على أن اتخذ قرارا بحل فرقتي…اكتشفت كورتني أنها حامل في الشهر الأول من تعاطينا المخدرات، توقفت عن ذلك."

وأضاف كوبين في الخطاب الذي كتبه بخط يده "أحب زوجتي وابنتي التي ستولد قريبا جدا بدرجة لن أسمح معها للآراء السلبية عنا أن تدمر حياتنا معا."

وانتحر كوبين عام 1994 وانفصل أعضاء فريق نيرفانا، ولا يزال المعجبون ينعون كوبين رغم مرور أكثر من 20 عاماً على وفاته.

ومن بين المقتنيات المهمة الأخرى التي ستطرح في المزاد أول بيانو يخص مغنية البوب الشهيرة ليدي جاجا عندما كان عمرها 5 سنوات، ومن المتوقع أن يحقق ما بين 100 ألف و200 ألف دولار وسيذهب جزء من المبلغ للمؤسسة الخيرية التي أقامتها ليدي جاجا.