شاهد: صحفيون مصريون يهتفون "فكوا الحصار"

تزامناً مع بدء اجتماع الجمعية العمومية التي دعا إليها مجلس نقابة الصحفيين بالقاهرة، تظاهر عشرات الصحفيين بمحيط مقر النقابة وسط العاصمة المصرية، الأربعاء، تنديداً باقتحام الشرطة المصرية للنقابة الأحد الماضي واعتقال اثنين من الصحفيين كانا يعتصمان بداخلها.

وهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة لسياسات الأمن المصري التي تنتهك حقوق الصحفيين وحرياتهم وكرامتهم، ومن بين تلك الهتافات: "فكوا الحصار"، "يا حرية فينك فينك.. الحصار بينا وبينك"، "يا حرية فينك فينك.. الداخلية بينا وبينك"، "الداخلية بلطجية"، "يا أبو دبورة ونسر وكاب.. الصحافة مش إرهاب"، و"اكتب على حيطة الزنزانة.. حبس الصحفي عار وخيانة".

ومن بين هتافات الصحفيين أيضاً: "أحمد سقا يا أخانا.. كيف العتمة في الزنزانة؟"، "عم بدر يا أخانا.. كيف السجن والسجّانة؟"، "حضرات السادة الضباط.. بإيديكم كام صحفي مات؟"، و"بالكاميرا والقلم الجاف.. الصحافة مش بتخاف".

كما ردد المتظاهرون: "عبد الغفار يا عبدالغفار.. الصحفي ميسبش الدار"، "حركة نقابية واحدة.. ضد السلطة اللي بتدبحنا"، "مهما تكتر في الحواجز مهما تكتر في المتاريس.. مش هنخاف من أي خسيس"، "إدي إديها كمان حرية.. وابعت هاتلنا 100 عربية"، و"إبعت هات مليون شاويش.. آه يا حكومة متختشيش".

وكان الأمن المصري قد حول محيط نقابة الصحفيين بوسط القاهرة إلى ثكنة عسكرية، صباح اليوم، بعد إغلاق الشوارع المؤدية للنقابة قبل بدء الجمعية العمومية.

واعتبرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الانتشار الأمني المكثف بمحيط نقابتهم بمثابة حصار غير مسبوق، كما منعت قوات الأمن غير حاملي كارنيه عضوية النقابة من المرور.

فيما فتحت قوات الأمن الطريق لمسيرة تضم العشرات من المواطنين الذين اتجهوا صوب مقر النقابة، ورددوا هتافات ضد الصحفيين من بينها "ادبح يا سيسي".