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شاهد: رقصة للشرطة النيوزيلندية تحصد 5 ملايين مشاهدة

4/5/2016

حقق مقطع فيديو لعناصر من الشرطة النيوزيلندية وهم يرقصون في إحدى مواقف السيارات، أكثر من 5 ملايين مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ونشرت الشرطة النيوزيلندية مقطع فيديو، أمس الثلاثاء، على صفحتها بـ"فيسبوك" لضباط بها وهم يؤدون رقصة شعبية على أنغام الأغنية الشهيرة "ماي بو" التي تعود لعام 1995، ليحصد الفيديو 5,155,000 مشاهدة في 24 ساعة.

وصار الفيديو بمثابة تحد لضباط شرطة آخرين لكي ينشروا حركاتهم الراقصة على الإنترنت، الذي حظي بإعجاب شديد من رواد فيسبوك حتى تناقله النشطاء أكثر من 15 ألف مرة، مع مئات التعليقات المعجبة بالفيديو.

     

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