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شاهد: حريق غابات بكندا يجبر 80 ألفاً على الفرار

4/5/2016

تسعى السلطات الكندية في إقليم ألبرتا لإجلاء آلاف الأشخاص إثر اندلاع حريق غابات خارج عن نطاق السيطرة قرب مدينة فورت ماكموراي الواقعة في قلب منطقة إنتاج النفط الرملي.

الحريق أجبر السكان على الفرار شمالاً، أمس الثلاثاء، وطلبت سلطات ألبرتا المساعدة من الأقاليم الأخرى ومن العاصمة أوتاوا للتصدي للحريق وإجلاء السكان من المدينة.

وأصدرت السلطات المحلية أمر إخلاء إجباري لجميع مناطق فورت ماكموراي حيث يعيش 80 ألف شخص.

وأغلق الحريق الذي امتد لمساحة 2650 هكتاراً المخرج الرئيسي الجنوبي للمدينة مما دفع السكان للتوجه شمالاً صوب مخيمات النفط الرملي.

وقالت رئيسة وزراء إقليم ألبرتا، راشيل نوتلي، خلال مؤتمر صحفي إن هذه أكبر عملية إجلاء في تاريخ الإقليم بسبب الحرائق، وتابعت: "نحتاج لإيجاد مخيمات أخرى.. لقد وفرنا مأوى لحوالي 6 آلاف شخص."

وقالت نوتلي إنه لم تقع إصابات أو قتلى بسبب الحرائق مضيفة أن عمليات استخراج النفط الرملي لم تتأثر أيضاً.

وألغي عدد من رحلات الطيران من مطار فورت ماكموراي ونصحت سلطات المطار الركاب بالرجوع لشركات الطيران لمعرفة آخر التطورات.

 

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