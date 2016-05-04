شاهد: بيل يقود الريال لنهائي دوري أبطال أوربا

قادت النيران الصديقة فريق ريال مدريد الإسباني للتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم بعدما تغلب 1 / صفر على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة اليوم الأربعاء.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين الأسبوع الماضي بمدينة مانشستر الإنجليزية قد انتهت بالتعادل السلبي، لينتزع الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد عشرة ألقاب، بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

وسجل فيرناندو ريجس لاعب سيتي هدف الريال الوحيد في الدقيقة 20 بعدما اصطدمت تسديدة النجم الويلزي جاريث بيل بقدمه قبل أن تعانق الكرة مرمى الفريق الإنجليزي.

وضرب الريال بذلك موعدا في النهائي، الذي سيقام بمدينة ميلانو الإيطالية في 28 مايو/أيار الجاري، مع جاره اللدود أتلتيكو مدريد الذي اجتاز عقبة بايرن ميونيخ الألماني في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يلتقي خلالها قطبا العاصمة الإسبانية في نهائي البطولة خلال ثلاثة أعوام بعدما سبق لهما أن التقيا في المباراة النهائية لنسخة البطولة عام 2014 وانتهت بفوز الريال 4 / 1 بعد التمديد.

وواصلت الكرة الإسبانية بذلك فرض هيمنتها على البطولة للعام الثالث على التوالي بعدما ضمنت التتويج باللقب للعام الثالث على التوالي عقب حصول ريال مدريد وبرشلونة على اللقب في العامين الماضيين.