شاهد: "القسام" تحذر الاحتلال من مغبة عدوانه على غزة

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها لن تسمح باستمرار العدوان على قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان عسكري صدر عنها مساء اليوم الأربعاء إن "على العدو ألا يتذرع بأي سبب كان وأن يغادر قطاع غزة فوراً وأن يعالج مخاوفه ومخاوف مغتصبيه خارج الخط الفاصل".

وشددت الكتائب على أن التوغل منذ مساء أمس الثلاثاء يعد تجاوزاً واضحاً لاتفاق التهدئة عام 2014م وعدواناً جديداً على قطاع غزة.

وأوضحت أن وحدات هندسية تابعة للعدو في محورين مختلفين، توغلت منذ صباح أمس الثلاثاء، الأول شرق مدينة رفح بعمق 150-200 متر داخل الخط الزائل باتجاه الغرب وبعرض 300 متر باتجاه الشمال والجنوب، والمحور الثاني شرق مدينة غزة بعمق 200 متر داخل الخط الزائل باتجاه الغرب وبعرض 300 متر باتجاه الشمال والجنوب وعاثت في أراضي المواطنين فساداً ولا زالت تفعل ذلك بحسب البيان العسكري.