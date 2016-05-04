شاهد: إجلاء عشرات الآلاف في كندا بسبب حرائق الغابات

غادر أكثر من 40 ألف شخص منازلهم فيما يحاول عشرات الآلاف من سكان مدينة فورت مكموراي الكندية مغادرة أماكنهم نتيجة لحرائق الغابات التي دمرت ضاحية سكنية في جنوب المدينة.

وأصدرت سلطات إقليم ألبرتا أمر إخلاء إجباري لجميع سكان المدينة البالغ عددهم 80 ألف شخص.

وطلبت سلطات ألبرتا المساعدة من أقاليم أخرى ومن العاصمة أوتاوا لمكافحة الحريق الذي امتد لمساحة 2650 هكتارا.

وقالت شركة صنكور التي تنتج النفط الرملي في المنطقة إن عملياتها آمنة، ولكنها ستقلل من عمليات الإنتاج في المنطقة لإعطاء الفرصة للعاملين للاطمئنان على عائلاتهم.