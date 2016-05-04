جراحة عبر الانترنت باستخدام برنامج خاص بالأجهزة اللوحية

عن طريق استخدام أجهزة لوحية وكاميرات متناهية الدقة تمكن جراح لبناني من توجيه جراح فلسطيني في غزة ومساعدته في إجراء عملية جراحية لمعالجة تشوه خلقي في يد مريض منعته من الإمساك بالأشياء بطريقة صحيحة.

ومن غرفة اجتماعات في الجامعة الأمريكية ببيروت رسم غسان أبو ستة، رئيس قسم جراحة الترميم في مستشفى الجامعة، بقلمه على يد المريض البادية أمامه على شاشة الجهاز اللوحي مكان الجرح الذي يتعين على الطبيب الفلسطيني حافظ أبو خوصة إحداثه بين إصبعين من أصابع اليد دون المساس بالأعصاب، كما ناقشا مدى عمق الجرح والطريقة التي سيلتئم بها الجرح بعد العملية.

ويقول الفريق الذي عمل على تطوير البرنامج إنه يتيح الخبرات الطبية اللازمة عبر شبكة الإنترنت والأقمار الصناعية كما أن ضعف الإنترنت لا يؤثر على القدرة على التواصل إذ يمكن تعديل حجم الشاشة التي يظهر عليها مكان الجراحة ليتلاءم مع الظروف المتوفرة.