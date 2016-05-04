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جراحة عبر الانترنت باستخدام برنامج خاص بالأجهزة اللوحية

4/5/2016

عن طريق استخدام أجهزة لوحية وكاميرات متناهية الدقة تمكن جراح لبناني من توجيه جراح فلسطيني في غزة ومساعدته في إجراء عملية جراحية لمعالجة تشوه خلقي في يد مريض منعته من الإمساك بالأشياء بطريقة صحيحة.

ومن غرفة اجتماعات في الجامعة الأمريكية ببيروت رسم غسان أبو ستة، رئيس قسم جراحة الترميم في مستشفى الجامعة، بقلمه على يد المريض البادية أمامه على شاشة الجهاز اللوحي مكان الجرح الذي يتعين على الطبيب الفلسطيني حافظ أبو خوصة إحداثه بين إصبعين من أصابع اليد دون المساس بالأعصاب، كما ناقشا مدى عمق الجرح والطريقة التي سيلتئم بها الجرح بعد العملية.

ويقول الفريق الذي عمل على تطوير البرنامج إنه يتيح الخبرات الطبية اللازمة عبر شبكة الإنترنت والأقمار الصناعية كما أن ضعف الإنترنت لا يؤثر على القدرة على التواصل إذ يمكن تعديل حجم الشاشة التي يظهر عليها مكان الجراحة ليتلاءم مع الظروف المتوفرة.

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(الجزيرة)
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