تويتر يسهل عملية متابعة الحسابات بعلامة تبويب جديدة

أطلق موقع تويتر للتواصل الاجتماعي خاصية جديدة باسم "تواصل" تهدف لاجتذاب المزيد من المستخدمين.

وقال يوم الثلاثاء إن علامة التبويب الجديدة في تطبيقه للهواتف المحمولة ستسهل على المستخدمين العثور على حسابات لمتابعتها.

وقال مدير المنتجات ريكاردو كاسترو في تدوينة على موقع الشركة الإلكتروني إن علامة التبويب "تواصل" تقترح قائمة بالحسابات استنادا لمن يتابعهم المستخدم بالفعل بالإضافة إلى الحسابات المشهورة في المنطقة.

ويمكن للمستخدمين أن يختاروا أن يربطوا تلقائيا دفاتر عناوينهم بتويتر للتواصل مع الأصدقاء والأسرة باستخدام علامة التبويب الجديدة.

وأصبحت الخاصية متاحة في أحدث نسخة من تطبيق تويتر على هواتف أيفون التي تنتجها شركة أبل أو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد التابع لشركة ألفابت.