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تنظيم الدولة يقتل جنديا أمريكيا شمال العراق

3/5/2016

تنظيم الدولة يقتل جنديا أمريكيا شمال العراق

قال مسؤولون إن تنظيم الدولة قتل جنديا أمريكيا في شمال العراق يوم الثلاثاء عندما اجتاح دفاعات كردية واقتحم بلدة في أكبر هجوم في المنطقة منذ شهور.

وهذا ثالث جندي أمريكي يلقى حتفه في قتال مباشر منذ بدء حملة تنفذها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد التنظيم في عام 2014 "لإضعاف وتدمير" التنظيم، ويعبر هذا عن تعمق مشاركة الولايات المتحدة في الصراع.

 وقال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر للصحفيين أثناء زيارة لألمانيا إن الجندي لقى حتفه أثناء عملية قتالية وهو ما سبب "حزنا عميقا لدينا".

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن القتيل من عناصر قوات العمليات الخاصة التابعة لمشاة البحرية الأمريكية.

وقال مسؤول كبير من قوات البشمركة الكردية العراقية إن الجندي قتل قرب بلدة تل أسقف الواقعة على بعد 28 كيلومترا من الموصل.

وسيطر عناصر من تنظيم الدولة على البلدة فجر اليوم لكن قوات البشمركة أجبرتهم على الانسحاب في وقت لاحق.

 وذكر مسؤول عسكري أمريكي أن قوات التحالف ساعدت البشمركة في صد الهجوم بدعم جوي من طائرات إف 15 وطائرات بلا طيار.

 وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إن الجندي الأمريكي قتل "بنيران مباشرة" من التنظيم.

وقال بيتر كوك المتحدث باسم كارتر إن الواقعة حدثت أثناء هجوم للدولة على موقع للبشمركة على بعد ما بين ثلاثة وخمسة كيلومترات خلف خط المواجهة.

كانت الولايات المتحدة أعلنت في منتصف أبريل/ نيسان خططا لإرسال 200 عسكري إضافي إلى العراق ونشرهم بمناطق أقرب إلى خطوط الجبهة لتقديم المشورة للقوات العراقية في الحرب ضد التنظيم.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين إنه رغم أن الجندي لقي حتفه في موقف قتالي فإنه لم يكن في مهمة قتالية فيما يسلط الضوء على الطبيعة المعقدة للدور الأمريكي في العراق.

 وقال المتحدث جوش إيرنست "لم يكن في الخطوط الأمامية لكنه كان على بعد ميلين ويتضح أن البقاء على بعد ميلين من خطوط المواجهة بين القوات العراقية وداعش وضع خطير للغاية" بحسب وصفه.

 وقتل السارجنت الأمريكي لويس كاردين وأصيب ثمانية أمريكيين آخرين في هجوم للتنظيم الشهر الماضي على قاعدة أمريكية بينما كانوا يقدمون الدعم لقوات الجيش العراقي.

ويندر توغل التنظيم في شمال العراق حيث صدت البشمركة عناصر من التنظيم بمساعدة الضربات الجوية للتحالف وأقامت خطوطا دفاعية يصعب اختراقها.

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