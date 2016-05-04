ترامب يقترب من نيل ترشيح الحزب الجمهوري بعد انسحاب كروز

دونالد ترامب (أرشيف)

أصبح دونالد ترامب المرشح المرجح للحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الاميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، وذلك بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية في ولاية إنديانا وانسحاب منافسه الرئيسي تيد كروز.

وتحدى ملياردير نيويورك، الذي لم يتحمل مسؤولية أي منصب عام في السابق، توقعات المحللين بأن حملته ستنهار، لكنه الآن يمكنه الاستعداد لانتخابات الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني مع توقع أن تكون هيلاري كلينتون منافسته الديمقراطية.

لكن مسيرة كلينتون للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي تعطلت بفوز بيرني ساندرز عليها في إنديانا.

ومن المرجح أن يحصل ترامب على ترشيح الحزب في السابع من يونيو/ حزيران عندما تجرى الانتخابات الأولية في كاليفورنيا على الرغم من أن جون كيسيك حاكم ولاية أوهايو تعهد بالبقاء في السباق كآخر منافس لترامب.

وقال ترامب إن الفوز في إنديانا "انتصار كبير" ووجه انتقاده المباشر إلى كلينتون.

وقال ترامب "نحن نلاحق هيلاري كلينتون… لن تكون رئيسة عظيمة. لن تكون رئيسة جيدة. ستكون رئيسة ضعيفة. إنها لا تفهم التجارة".

ووصف رينس بريباس رئيس اللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري ترامب بأنه المرشح المفترض للحزب على حسابه بموقع تويتر قائلا "نحن جميعا بحاجة إلى الاتحاد والتركيز" لإلحاق الهزيمة بكلينتون.

وخلال مناسبة في إنديانا بوليس أعلن كروز (45 عاما) مع زوجته هايدي إنه أنهى حملته الانتخابية قائلا إنه لا يرى مسارا ممكنا للفوز بترشيح الحزب.

ولم يدل المرشح الوحيد الباقي بين الجمهوريين جون كاسيس بتصريحات حتى الثلاثاء؛ لكن مستشاره جون ويفر قال في بيان إنه مستمر في المنافسة.

فشل مناهضي ترامب

وبعد أقل من عام من بدء حملته أنهى رجل الأعمال التيار المناهض له داخل الحزب، ولم يعد هناك ما يحول بينه وبين الترشح باسم الحزب الجمهوري ليواجه على الأرجح هيلاري كلينتون. وفشل التيار المناهض لترامب في مواجهته رغم أنه لا يملك تجربة سياسية، ولكنه تمكن من هزم منافسيه معتدلين كانوا أم محافظين.

وكانت إنديانا إحدى آخر فرص كروز والأمل الاخير لحركة مناهضي ترامب، لإثبات جدارته. ونزل كروز بكل ثقله في هذه الولاية لكن الناخبين الجمهوريين خذلوه.

وبالرغم من شخصيته الصدامية- -أو ربما بفضلها- تزايدت شعبية ترامب بين الجمهوريين، رغم أنه يظل شخصية ينقسم الأمركيون بشأنها بشكل عميق.

وبحسب استطلاع وطني لقناة إن بي سي فإن ترامب يلقى دعم 56 بالمئة من الناخبين الجمهوريين وهو رقم في تصاعد مستمر وكان هذا الرقم 39 بالمئة في بداية مارس/ آذار.

وإزاء نجاح ترامب يبدو أن هياكل الحزب الجمهوري بدأت تستسلم أكثر فأكثر لفكرة أن يمثل ترامب الحزب في الانتخابات الرئاسية.

كلينتون متقدمة

وفي المعسكر الديمقراطي، كانت كلينتون ولا تزال قريبة من الترشح بسبب تفوقها على بارنز في مستوى عدد المندوبين لمؤتمر الديمقراطي.

وقبل انتخابات الثلاثاء كانت هيلاري كلينتون حصلت على تاييد 2179 مندوبا مقابل 1400 لبيرني ساندرز، في حين أن الأغلبية المطلوبة هي 2383 مندوبا.

وأقسم بارنز الثلاثاء أنه لن يسحب ترشحه حتى مؤتمر الحزب الديمقراطي في يوليو/ تموز.