بعد الحكم بحبسها..سناء سيف: سأسلم نفسي دون معارضة أو استئناف

سناء سيف مع شقيقها علاء عبدالفتاح

فور صدور حكم بحبسها 6 أشهر مع النفاذ، قالت الناشطة المصرية سناء سيف إنها في طريقها لتسليم نفسها لقسم شرطة السيدة زينب جنوب القاهرة، دون معارضة أو استئناف على الحكم، وتابعت:"هأحاول أشرح لكم ليه وصلت لكده".

وسردت سناء خلال تعليقها على صفحتها بفيسبوك: "لماذا لن تعارض أو تستأنف على الحكم؟ وكان السبب ما تعرضت إليه من ضرب وإهانة على يد ضابط شرطة حين تم القبض عليها في احداث مجلس الوزراء عام 2011".

وأضافت أنها على الرغم من تعرفها على الضابط وتقديم بلاغ للنيابة ضده مرفقاً بصورته، وبعد عمل التقرير الطبي وإجراءات استمرت لمدة عام كامل، فوجئت الفتاة بالمستندات تختفي وتأجيلات لا حد لها، وبعد الواقعة بـ3 سنوات كان الحكم على المتظاهرين بالمؤبد في تهم ملفقة.

وأوضحت سناء أنها في عام 2014 شاركت في تنظيم مظاهرة ضد قانون التظاهر لكن تم القبض عليها وفي النهاية وجهت لها تهم ملفقة وزملائها منها "تخريب ممتلكات"، ومنظومة العدالة مضطربة، ولا تعرف الفتاة العشرينية إن كانت صاحبة حق أم متهمة.

وتابعت: "دلوقتي مطلوب مني تاني ألعب دور المتهمة، ومطلوب من المحامين يستهلكوا طاقتهم في الدفاع عني، أنا المرة دي مش لاعبة، لأني ببساطة ما بقاش عندي طاقة اتعامل مع إجراءاتهم".

وأعربت سناء عن تجربة السجن المريرة خاصة للمرة الثانية مضيفة، لافتة إلى أنها نشأت في منزل محامي حقوقي، وشاهدت كيف يتعامل هو وزملاؤه بجدية وتفاني.

وفي نفس الوقت طالبت زملاءها وتلاميذ والدها بعدم القيام بدورهم الذى تحترمه، وتابعت: "ولأني باحترم دوركم، وباحترم القانون، فضلت -على الأقل لمرة- إني أعفيكم وأعفي القانون من الإساءة دي (هذه)".

وقضت محكمة جنح السيدة زينب والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، بمعاقبة الناشطة السياسية سناء سيف، في واقعة اتهامها بإهانة القضاء؛ بالحبس 6 أشهر مع النفاذ.

ويذكر أن سناء سيف (22 عاماً) هي شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح المحبوس بتهمة اختراق قانون التظاهر، وشقيقة الناشطة منى سيف، ووالدها المناضل الحقوقي الراحل أحمد سيف الإسلام الذي رحل وهي ترقد خلف القضبان، ووالدتها الحقوقية الدكتورة ليلى سويف.

واتهمت سناء سيف الإسلام بخرق قانون التظاهر أمام قصر الاتحادية في أكتوبر/تشرين الأول 2014 وحكم عليها بالسجن 3 سنوات لم تكلهما حتى خرجت بعفو رئاسي في يونيو 2015 .