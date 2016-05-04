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الهند ترفض بيع هواتف "آيفون" المستعملة لهذا السبب

4/5/2016
الهند ترفض عرض أبل لبيع هواتف أيفون المستعملة (رويترز)

رفضت الهند خطة اقترحتها شركة "آبل" لاستيراد وبيع أجهزة "آيفون" المستعملة في البلاد، مما يعد انتكاسة للشركة الأمريكية التي سعت للتوسع في واحد من أسرع  أسواق "الهواتف الذكية" نمواً في العالم.

وقال متحدث باسم وزارة الاتصالات الهندية، اليوم الأربعاء، إن المسؤولين رفضوا الاقتراح معللين السبب في ذلك إلى سياسة الحكومة.

وذكر المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه "من حيث المبدأ، لا نشجع سياسة الاغراق ولا إعادة التدوير للمواد الخطرة في الهند".

وأضاف أن الأمر ليس كما لو كانت الحكومة قد غيرت موقفها بصورة أو بأخرى، فهذا قانون البلاد الذي نقل إلى شركة "آبل".

وعارضت الشركات المصنعة لسماعات الهواتف في الهند أيضاً خطة "آبل" قائلة إنها ستضر بحملة الحكومة "صنع في الهند" والتي تشجع على التصنيع في البلاد، طبقا لما ذكرته صحيفة "إكونوميك تايمز".

وكانت وزارة البيئة الهندية قد رفضت طلباً مماثلا لشركة "آبل" العام الماضي.

 

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