المفوضية الأوربية توصي بإلغاء التأشيرة للأتراك بشروط

المفوضية الأوروبية توصي بإلغاء التأشيرة للأتراك بشروط (الجزيرة)

منحت المفوضية الأوربية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوربي الذي يضم 28 بلداً، الأربعاء، تأييدها المشروط لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى أراضي الاتحاد في إطار اتفاق الهجرة لحل أزمة اللاجئين .

ونشرت المفوضة مارغريتي فيستاغر، وثيقة على "تويتر" جاء فيها أن المفوضية الأوروبية تقترح إعفاء المواطنين الأتراك من متطلبات التأشيرة بشرط أن تطبق أنقرة "بشكل عاجل" المعايير التي حددها الاتحاد الأوربي .

وكانت مصادر قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن المفوضية الأوربية، ستطلب من تركيا تطبيق مزيد من الإجراءات؛ لكي يستفيد مواطنوها من دخول منطقة التنقل الحر (شنغن) دون تأشيرات بحلول يونيو/حزيران.

وأكدت أنقرة على تنفيذ هذا الطلب في إطار الاتفاق مع الاتحاد الأوربي باستقبال اللاجئين الذين تتم إعادتهم من اليونان مقابل قبول أووبا لاجئين سوريين من المخيمات في تركيا، في اتفاق تم التوصل إليه في مارس/آذار الماضي.

وذكر مصدر أوربي أن المفوضية ستطرح خطة إضافة تركيا إلى قائمة الدول المعفية من التأشيرات" مضيفاً أن "64 فقط من 72 معياراً تنطبق"، ولذلك فإن الموافقة على الخطة لا تزال مشروطة بالموافقة على باقي المعايير.