المحاكم والشرطة أكثر خدمات يدفع المصريون رشاوي للحصول عليها

أكثر خدمات عامة يدفع المصريون رشاوى للحصول عليها هي المحاكم والشرطة

كشف الإصدار الأخير لباروميتر الفساد العالمي بشأن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر أمس عن منظمة الشفافية الدولية أن 50 مليون شخص بالمنطقة يضطرون لدفع رشى من أجل الوصول إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجونها والتي قد تتعلق ببقائهم على قيد الحياة أو الموت.

وذكر التقرير أنه في دول كثيرة يجد الآباء والأمهات أنفسهم تحت ضغوطات هائلة، إما أن يدفعوا الرشوة أو يحرموا أطفالهم من العلاج الذي سينقذ حياتهم، ودلل على هذا الوضع بحالة "كمال" من المغرب، عندما احتاجت ابنته الكفيفة جزئياً، بشكل عاجل لصورة مسح شعاعي للدماغ، كان عليه أن يختار بين دفع رشوة باهظة كان تطلبها الممرضة أو منع خضوع ابنته للفحص.

هذه واحدة من نتائج الدراسة المسحية التي قامت بها المنظمة في الفترة ما بين سبتمبر/ أيلول 2014 و نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 في 9 دول هي: الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، والسودان، وتونس، واليمن.

وتهدف الدراسة إلى إيصال وجهات نظر المواطنين العاديين وتجاربهم مع الفساد والمساعدة في مساءلة الحكومات عما تقوم به – أو ما الذي يجب أن تقوم به – من أجل وقف الابتزاز المالي في القطاع العام.

الربيع العربي والفساد

واعتبر التقرير أن الاستياء العام من القادة الفاسدين والأنظمة الفاسدة كان حافزا أساسياً للتغيير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تجلى في احتجاجات الربيع العربي التي بدأت عام 2010 واجتاحت الدول العربية خلال السنوات الثلاث التي تلت، وأنه على الرغم من مرور حوالي نصف عقد على هذه الاحتجاجات للمرة الأولى، فإن باروميتر الفساد العالمي الخاص الذي تصدره المنظمة ما زال يجد استياء عاماً منتشرا من جهود الحكومات لكبح الابتزاز المالي في القطاع العام.

وأضاف التقرير: "ربما يكون الأكثر مدعاة للقلق أن غالبية المواطنين في المنطقة (61%) يرون أن الفساد قد ارتفع مؤخرا، ويعتقد الكثيرون أن نسبة الفساد لدى المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان عالية جدا".

وأكد أن الرشى أمر منتشر الحدوث في تقديم الخدمات العامة في المنطقة حيث يقول شخص واحد من أصل ثلاثة أشخاص – أو حوالي 50 مليون شخص بالغ – حاولوا الوصول إلى خدمة عامة أساسية خلال الـ 12 شهرا الماضية أنه قد دفع رشوة.

ورأى التقرير أن المدى الذي وصلته الرشوة يعتبر مدعاة للقلق بشكل كبير، حيث إن الفساد المنتشر مرتبط بالمؤسسات الحكومية التي تعتبر غير كفؤة وغير موثوقة، كما يقود الفساد إلى التوزيع غير المنصف للخدمات ويقوض القانون والنظام.

الردود الانتقامية

وتشعر غالبية المواطنين في المنطقة بأنها قادرة على المساعدة في مجابهة الفساد، الأمر الذي يعتبر إيجابياً، وينظر (24 %) من المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات الرشوة كأحد الطرق الأساسية لإيقاف الفساد، ومع هذا فإن المنطقة تواجه عددا من التحديات في دفع المزيد من الموطنين للإبلاغ عن الفساد، حيث يخشى العديدون (أي 30%) من الردود الانتقامية، أو أن (19%) يعتقدون أنه لا يمكن عمل شيء، بحسب التقرير.

وللأسف -كما يقول التقرير- فإن نتائج الدراسة تدعم هذه المخاوف – فحوالي شخصين من بين خمسة أشخاص أي (38%) من الذين أبلغوا عن حالة فساد قد عانوا من ردود فعل انتقامية، بينما يقول أقل من الثلث (29%) أن السلطات قد اتخذت إجراءات لمعالجة الفساد نتيجة الإبلاغ، وتشير هذه الخبرات إلى أن المبلغين من الداخل عن الفساد والشهود على أفعال الفساد بحاجة إلى حماية أفضل وكذلك فإن قنوات الإبلاغ بحاجة إلى أن تكون أكثر فعالية.

وذكر التقرير أنه مع استمرار انتشار الرشوة في الخدمات العامة المباشرة في المنطقة ومع إدراك المواطنين بأن الفساد في المنطقة في تزايد مستمر، إلا أن حركة مكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجد صعوبة في العمل في هذا المجال.

وأضاف أن العديد من المواطنين لديهم جاهزية لمد يد العون في توجيه الجهود ضد الفساد، وكل ما على الحكومات أن تقوم به هو تحول جذري من التضييق على جهود محاربة الفساد إلى تسهيل فعلي لمشاركة المواطنين في محاربة الفساد.

نتائج أساسية

ويخلص التقرير إلى مجموعة من النتائج الأساسية:

1- ازدياد في مستويات الفساد المدرك في المنطقة

رغم خروج ملايين المواطنين إلى الساحات العامة في العديد من الدول العربية مطالبين حكوماتهم باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين، فإن 61% من المواطنين أفادوا بأن الفساد ازداد خلال الشهور الـ 12 الأخيرة، وقد دق ناقوس الخطر في لبنان عندما قال 92% من المواطنين أن الفساد ازداد في هذه الفترة.

2- جهود الحكومات العربية في محاربة الفساد بين سيئة لحد ما وسيئة جدا

أفاد ما بين 58%-91% من المواطنين في الدول الثمان التي تم مسحها أن جهود الحكومات العربية في محاربة الفساد بين سيئة لحد ما وسيئة جدا، كما أجمع 45% من المواطنين العرب على أن المسؤولين الحكوميين هم الأكثر فسادا، ويرى 45% من المواطنين أن أعضاء البرلمان هم أيضا الأكثر فسادا في المنطقة.

3- 50 مليون مواطن عربي دفعوا رشوة للحصول على خدمة عامة.

دفع 77% من اليمنيين رشوة من أجل الحصول على خدمة عامة، مقابل حوالي 50% في مصر والمغرب والسودان.

4- الرشوة تقوض مؤسسات العدالة وسيادة القانون

سجلت المحاكم أعلى معدل لدفع الرشوة بين القطاعات المستهدفة حيث وصل إلى 31%، تليها الشرطة مسجلة 27%.

5- المواطنون عامل أساسي في التغيير

يدرك 58% من المواطنين أنهم عامل أساسي بالتغيير والمساعدة في محاربة الفساد، ويفيد الشباب بأنهم أكثر قدرة واستعدادا على إحداث التغيير من الأكبر سنا، كما تشعر النساء بأنها قادرة أيضا على المساعدة.

6- الإبلاغ عن الفساد ورفضه الأكثر فعالية في محاربة الفساد، ولكن آليات الإبلاغ غير آمنة وفعالة.

يعتقد 24% من المواطنين أن الإبلاغ عن الفساد ورفض دفع الرشاوى، هي الوسيلة الأكثر فعالية في إحداث فرق في محاربة الفساد، ولكن 38% من المبلغين عن الفساد تعرضوا لإجراءات انتقامية، بينما أفاد 29% فقط من المبلغين باتخاذ السلطات المعنية الإجراء اللازم.