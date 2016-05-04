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الجزائر تتوقع زيادة صادرات الغاز للاتحاد الأوربي 15% في 2016

4/5/2016

شركة سوناطراك الجزائرية

قال مسؤول بارز في قطاع الغاز بالجزائر إنه يتوقع زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوربا العام الجاري بنسبة 15%لتتجاوز 50 مليار متر مكعب متخطية مرحلة التعافي من الهبوط الذي سجلته منذ 2013 مع زيادة الإنتاج من الحقول الحالية والجديدة.

ومن المنتظر أن تعقد الجزائر العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخامس أكبر مصدر للغاز إلى أوربا مباحثات مع مسؤولين من الاتحاد الأوربي وشركات نفط في وقت لاحق هذا الشهر بشأن إمدادات الغاز المستقبلية حيث من المنتظر انتهاء أجل العقود الحالية في الفترة من 2019 إلى 2021.

وذكر عمر معاليو نائب المدير العام لشركة سوناطراك الجزائرية والمسؤول عن التسويق أن صادرات الجزائر من الغاز إلى الاتحاد الأوربي تتزايد منذ الربع الأخير من 2015 وأن وتيرة الزيادة تسارعت هذا العام.

وقال معاليو لرويترز إن الصادرات في الربع الأول من 2016 عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال حققت نموا تجاوز 30 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2015.

ودخلت محطتان جديدتان للغاز المسال حيز التشغيل في 2013 و2014 بالإضافة إلى المحطات الموجودة حاليا. كما تستخدم ثلاثة خطوط أنابيب للتصدير يمتد اثنان منها إلى إسبانيا وواحد إلى إيطاليا.

وقال معاليو إن الجزائر صدرت أكثر من 44 مليار متر مكعب من الغاز في 2015 إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وتركيا والبرتغال واليونان مقارنة بـ 48 مليار متر مكعب في 2013 و45 مليار متر مكعب في 2014.

وأرجع المسؤول الجزائري التراجع بين عامي 2011 و2015 للأزمة الاقتصادية العالمية وتقلص استهلاك الغاز الطبيعي بشكل عام في أسواق بلاده الأساسية في أوربا، لكنه أشار إلى أنه تم تسجيل زيادة في الاستهلاك المحلي في نفس الفترة.

وأشار معاليو إلى أن عام 2016 سيشهد نموا في إنتاج النفط والغاز مع بداية الإنتاج من حقول جديدة وزيادة الإنتاج من الحقول الحالية.

ومن المتوقع أن تدخل أربعة حقول في جنوب شرق وجنوب غرب البلاد الخدمة في 2016.

ويقول محللون في قطاع الطاقة إن الجزائر التي تملك ثالث أكبر احتياطيات محتملة من الغاز الصخري في العالم قد تتجه في المدى الأطول إلى تطوير تلك الموارد غير التقليدية للحفاظ على عمليات التسليم لسوق الاتحاد الأوربي.

ومن المقرر أن تلتقي الحكومة الجزائرية ومسؤولون بالقطاع مع نظرائهم الأوروبيين في 23 و24 مايو/أيار بالعاصمة الجزائرية لمناقشة كيفية مواصلة التعاون في مجالات الغاز والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

ومعظم عقود تصدير الخام الطويلة الأجل القائمة حاليا بين الجزائر والزبائن الأوربيين سينتهي أجلها في 2019 و2020.

وبينما يحرص الاتحاد الأوربي على تنويع مصادر الإمدادات لتجنب الاعتماد على الغاز الروسي من المرجح أن تسعى حكومات الاتحاد لإعادة التفاوض على الأسعار مع الجزائر في ظل ظروف السوق الحالية، بحسب محللين.

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