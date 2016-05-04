الأمن المصري يحاصر نقابة الصحفيين قبل بدء جمعيتها العمومية

صحفيون مصريون في وقفة أمام نقابتهم تنديداً بالاقتحام (الجزيرة)

حوّل الأمن المصري محيط نقابة الصحفيين بوسط القاهرة إلى ثكنة عسكرية، الأربعاء، بعد إغلاق الشوارع المؤدية للنقابة قبل بدء الجمعية العمومية التي دعا إليها مجلس النقابة في أعقاب اقتحام الشرطة لمقر النقابة واعتقال اثنين من الصحفيين كانا يعتصمان بداخلها.

واعتبرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الانتشار الأمني المكثف بمحيط نقابتهم بمثابة حصار غير مسبوق، كما منعت قوات الأمن غير حاملي كارنيه عضوية النقابة من المرور.

فيما فتحت قوات الأمن الطريق لمسيرة تضم العشرات من المواطنين الذين اتجهوا صوب مقر النقابة، ورددوا هتافات ضد الصحفيين من بينها "ادبح يا سيسي".

من جهتهم، أعلن عمال مصر في بيان تضامنهم الكامل مع الصحفيين في الدفاع عن كرامة نقابتهم وحصانتها كأهم صور الحرية النقابية التي يتم التنكيل بها في مصر كل يوم.

وأضاف البيان: "إننا ونحن نعلن تضامننا الكامل مع الصحفيين نذكر بمنع عمال مصر من الاحتفال بيوم كفاحهم في الأول من مايو فقد كانت هناك وقفه حداد أمام نقابة الصحفيين ومؤتمر صحفي عمالي لم يسمح بهما الأمن بدون إبداء أسباب.. مروراً بالاعتداء على أرزاق العمال وعلى الحريات النقابية وكرامة النقابيين".

وأشار البيان إلى أن ما يحدث هو سلسلة مترابطة من الاستبداد والعدوان على الحقوق والحريات.

وكانت نقابة الصحفيين بالقاهرة نكست علمها، أمس الثلاثاء، وهدد صحفيون محتجون بالتصعيد حتى إقالة وزير الداخلية، بعد اقتحام الشرطة للنقابة واعتقال صحفييْن كانا يعتصمان داخلها.

ورفعت النقابة أعلاماً سوداء على مقرها الواقع وسط العاصمة المصرية القاهرة، بينما قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش في تصريحات صحفية "قررنا تنكيس علم النقابة ورفع رايات سوداء بدلا منه، احتجاجا على ممارسات وزارة الداخلية ضد الصحفيين المصريين".

وكانت قوة أمنية قد اقتحمت مقر النقابة، الأحد الماضي، في تصرف غير مسبوق، واعتقلت الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا بدعوى اتهامهما بالتحريض على التظاهر، ثم أحيل الصحفيان إلى النيابة التي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق.

ووجِهت للصحفييْن سلسلة اتهامات وصلت إلى حد تعطيل الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي فضلا عن إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الرأي العام.