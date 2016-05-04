اتفاق أمريكي روسي على توسيع الهدنة لتشمل حلب

قالت وكالة أسوشيتد برس للأنباء اليوم الأربعاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين إنه جرى التوصل إلى اتفاق مع روسيا على توسيع نطاق وقف إطلاق النار في سوريا ليشمل مدينة حلب المحاصرة.

وقالت الوكالة إن المسؤولين الأمريكيين- الذين لم تذكر أسماءهم- قالوا إنه تم التوصل إلى الاتفاق في وقت متأخر من مساء الثلاثاء وسيعلن في وقت لاحق اليوم.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن الجيش السوري قوله اليوم إنه سيطبق "نظام التهدئة" في مدينة حلب لمدة 48 ساعة بدءا من الخميس.

وأضاف أن القيادة العامة للجيش قالت إن نظام التهدئة سيطبق بدءا من الساعة الواحدة من صباح الخميس.

ويواصل النظام السوري قصف أهداف مدنية في حلب على الرغم من الهدنة السارية برعاية الأمم المتحدة.

وقامت طائرات النظام باستهداف مستشفى حلب، وقتلت العشرات من المدنيين وأطباء بينهم طبيب الأطفال الوحيد بالمدينة.

وأثار قصف قوات نظام بشار الأسد للأحياء السكنية والمستشفيات وتجمعات المدنيين في مدينة حلب السورية على مدار الأيام الماضية استنكارا واسعا حول العالم. بينما تواصل قوات النظام السوري قصفها للأحياء السكنية في المدينة.

